Vali Karaloğlu:

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'ya karayolu, denizyolu ve havayolu ile giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle gözlem altına alınacağını açıkladı.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün aldığımız Hıfzıssıhha Kurulu 2020/14 Kararı ile her ne şekilde olursa olsun, (Karayolu, Denizyolu, Havayolu) Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alacağız." ifadelerini kullandı. - ANTALYA