Vali Karaloğlu: "Bağımlılık sorunu ve mücadelemiz devam ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Karaloğlu: 'Bağımlılık sorunu ve mücadelemiz devam ediyor' - Son Dakika

Vali Karaloğlu: "Bağımlılık sorunu ve mücadelemiz devam ediyor"

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bağımlılıkla ilgili tüm mücadelemiz devam ediyor olsa da bir taraftan sorun da devam ediyor.

Vali Karaloğlu:

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bağımlılıkla ilgili tüm mücadelemiz devam ediyor olsa da bir taraftan sorun da devam ediyor. Özellikle uyuşturucuyla, uyuşturucunun arzıyla mücadelemiz ve tedavi, rehabilitasyonla ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. Bu kolay bir iş değil çok emek verilmesi gerekmekte. Tüm kurumların, toplumun üzerine düşeni yapmasıyla ancak başarılı olabilir" dedi.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve kurumların il müdürleri ile bağımlılıkla ilgili uzman ve yetkililer de katıldı.


Karaloğlu toplantıda, 2019 yılında yapılan 11 aylık bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirileceğini ifade etti. Karaloğlu, daha önceki toplantılarda da gündeme gelen metruk binalar ile ilgi özellikle Alanya, Manavgat ve Muratpaşa'da hangi aşamaya gelindiğine dair bilgilerin alınacağını belirtti. Bağımlılığın çok ciddi bir problem olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Bağımlılıkla ilgili tüm mücadelemiz devam ediyor olsa da bir taraftan sorun da devam ediyor. Özellikle uyuşturucuyla, uyuşturucunun arzıyla mücadelemiz ve tedavi, rehabilitasyonla ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. Bu kolay bir iş değil çok emek verilmesi gerekmekte. Tüm kurumların, toplumun üzerine düşeni yapmasıyla ancak başarılı olabilir. Bu konuda taviz vermeden öncelikle bu kurulun üyesi olan kurumlar, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerimiz el birliğiyle inşallah bu sorunu toplum için problem olmaktan çıkarıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün alacağımız kararların toplumumuz için insanımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.


Vali Karaloğlu'nun konuşmasının ardından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yeşilay'ın temsilcileri tarafından sunum yapıldı. - ANTALYA

İl Sağlık Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!
4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü

Son Dakika Haberleri
20:21 Okula bağışladığı kitapla yargılanmaktan kurtuldu - Son Dakika
20:20 TÜRK HAVA YOLLARI BOEİNG'E DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR - Son Dakika
20:19 Türk Hava Yolları Boeing'e Dava Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
20:19 Yolcunun sürücünün üzerine düşmesi sonucu otobüs devrildi - Son Dakika
20:18 Enerji Bakanı Dönmez: "TP 150 bin varil üretimle tüm zamanların rekoruna ulaştı" - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
18:25 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 20:27:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Karaloğlu: "Bağımlılık sorunu ve mücadelemiz devam ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]