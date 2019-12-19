Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bağımlılıkla ilgili tüm mücadelemiz devam ediyor olsa da bir taraftan sorun da devam ediyor. Özellikle uyuşturucuyla, uyuşturucunun arzıyla mücadelemiz ve tedavi, rehabilitasyonla ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. Bu kolay bir iş değil çok emek verilmesi gerekmekte. Tüm kurumların, toplumun üzerine düşeni yapmasıyla ancak başarılı olabilir" dedi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve kurumların il müdürleri ile bağımlılıkla ilgili uzman ve yetkililer de katıldı.



Karaloğlu toplantıda, 2019 yılında yapılan 11 aylık bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirileceğini ifade etti. Karaloğlu, daha önceki toplantılarda da gündeme gelen metruk binalar ile ilgi özellikle Alanya, Manavgat ve Muratpaşa'da hangi aşamaya gelindiğine dair bilgilerin alınacağını belirtti. Bağımlılığın çok ciddi bir problem olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Bağımlılıkla ilgili tüm mücadelemiz devam ediyor olsa da bir taraftan sorun da devam ediyor. Özellikle uyuşturucuyla, uyuşturucunun arzıyla mücadelemiz ve tedavi, rehabilitasyonla ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. Bu kolay bir iş değil çok emek verilmesi gerekmekte. Tüm kurumların, toplumun üzerine düşeni yapmasıyla ancak başarılı olabilir. Bu konuda taviz vermeden öncelikle bu kurulun üyesi olan kurumlar, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerimiz el birliğiyle inşallah bu sorunu toplum için problem olmaktan çıkarıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün alacağımız kararların toplumumuz için insanımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.



Vali Karaloğlu'nun konuşmasının ardından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yeşilay'ın temsilcileri tarafından sunum yapıldı. - ANTALYA