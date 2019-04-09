Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu, Başkan Böcek'i Kabul Etti

Vali Karaloğlu, Başkan Böcek'i Kabul Etti

1 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i kabul etti.

Vali Karaloğlu, Başkan Böcek'i Kabul Etti, System.String[]
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i kabul etti.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Böcek ile makamında görüştü.

Vali Karaloğlu, Başkan Böcek'e yeni görevinde başarılar dileyerek, belediye ve paydaş kurumlarla Antalya'da başarılı hizmetlere imza atacaklarına inandığını belirtti.

Antalya'da yeni bir dönem ve yeni bir sayfa açıldığını dile getiren Karaloğlu, "Birlik beraberlik içerisinde, Antalya'mızı tüm dünyaya tanıtmaya ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Böcek ise yeni dönemde Antalya için durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:15 Kaynak: AA
Vali Karaloğlu, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastaneye Yatarken Yardım İstediği Arkadaşı, Evdeki Çay Dolu Viski Şişelerine Kadar Çaldı! Minik Öykü'ye Donör Bulunamadı! Yarı Uyumlu Anneden İlik Nakli Yapılacak 24 Ocak 2019 Saat: 14.26.33 Saniye Benim Hayatımın Sona Erdiği Gün' Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 22:31:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu, Başkan Böcek'i Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]