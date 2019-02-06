Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu: "Bazı Okulların Çatılarında Yıkılmalar Var"

Vali Karaloğlu: "Bazı Okulların Çatılarında Yıkılmalar Var"

1 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bugün 5 ilçemizde okulları hava olaylarından dolayı tatil etmiştik. Bugün bazı okullarımızın çatılarında, çevre duvarlarında yıkılmalar var" dedi.

Vali Karaloğlu:
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bugün 5 ilçemizde okulları hava olaylarından dolayı tatil etmiştik. Bugün bazı okullarımızın çatılarında, çevre duvarlarında yıkılmalar var" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir alarak, bugün Kaş, Kemer, Demre, Finike, Kumluca ilçelerinde okulları tatil ettiklerini hatırlattı. Bugün bazı okulların çatılarında ve çevre duvarlarında yıkılmalar olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, "Yine sera alanlarımızda zararlarımız oluştu. Yer yer ağaç devrilmeleri var. Trafikteki vatandaşlarımızın zorlandığı konular oluştu. Ama şu anda bir can kaybımız yok. Mal kayıplarımız var, onların tespitlerine çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:55 Kaynak: İHA

Demre, Kemer, Münir Karaloğlu, Güncel
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