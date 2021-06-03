Üye Girişi
Vali Karaloğlu: "Bu Sene Diyarbakır'da Şehrin Genelinde Elektrik Altyapısına Dönük Yatırımlarımız Olacak" - Son Dakika

Vali Karaloğlu: "Bu Sene Diyarbakır'da Şehrin Genelinde Elektrik Altyapısına Dönük Yatırımlarımız Olacak"

03.06.2021 19:20
Vali Karaloğlu:

Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kayapınar ilçesinde bulunana DEDAŞ yerleşkesi içerisinde yer alan binasının açılışında konuşan Vali Karaloğlu, sözlerine, elektriğin insan yaşamında önemli artan oranda bir değere sahip olduğunu, son 100 yılda ve özellikle dijitalleşme ile beraber artık vazgeçilmez bir hal aldığını söyleyerek başladı.

"Bir şehirde, bir yerleşim alanında elektrik kalitesi yaşam kalitesini de doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor. " diyen Karaloğlu, DEDAŞ'ın bölgede 6 ilde elektrik dağıtımı yaptığını söyledi. Karaloğlu, elektriğin tarımda yoğun olarak kullanıldığı bundan kaynaklı sorunlarının bulunduğu bu altı ilin özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla elektrik arzındaki kalitenin arttığını belirtti.

Vatandaşa da İş Düşüyor

"Şimdi değerli arkadaşlar elektrik, kaliteli bir elektrik arzı için sadece dağıtım şirketinin çabası da yeterli değil bu işin vatandaşın tarafı da var. Bizim hizmet aldığımız elektrik gibi, su gibi, gaz gibi, toplu taşıma gibi kamu hizmetlerini kullandığımızın karşılığını ödeyerek vatandaş olarak kullanırız. Şimdi az önce yönetim kurulu başkanımız ağzımıza bile almak istemiyoruz dedi haklı. Ben de çok kullanmak istemiyorum kayıp-kaçak… Ama maalesef bölgemizde Elektrikte de suda da kayıp kaçak diye bir sorunumuz var. Şimdi bir Dicle Elektrikten kesintisiz kaliteli elektrik isterken vatandaş olarak da bize düşeni yapmamız gerekir. " diyerek sözlerine devam eden Vali Karaloğlu, Kayıp kaçakla mücadelede ciddi bir yol kat edildiğini, seviyenin yüzde 76'dan yüzde 45'lere kadar düştüğünü ifade etti.

Karaloğlu, Bu seviyelerin önemli olduğunu, belli oranlarda şebekelerden kaynaklı kayıp kaçağın olabileceğini kaliteli ancak kayıp kaçak oranını Türkiye standartlarına çekmek istediklerini belirtti.

115 Proje ve 325 Milyonluk Yatırım Olacak

Diyarbakır'da 2022 yılında yapılacak yatırımlardan da bahseden Karaloğlu, "Bu sene şu ana kadar bütün ihaleleri bitirdiler. Her şeyden önce çok teşekkür ediyoruz. Erken ihaleler yapıldı. Bu bir kazanç. Mart'a kadar neredeyse bütün ihalelerini bitirmişti Dicle Elektrik. Diyarbakır için söylüyorum, bu sene Diyarbakır'da 115 projemiz var ve karşılığında 325 milyon TL'lik inşallah, Aralık ayına kadar Diyarbakır'ın genelinde elektrik altyapısına dönük yatırımlarınız olacak. " diye konuştu.

Yatırımları tek tek aktaran Vali Karaloğlu, şebeke yenileme çalışmalarından altyapı çalışmalarına cadde ve sokak aydınlatmalarından kırsal mahallelerdeki şebeke çalışmalarına kadar değerlendirmelerde bulundu.

Kırsalda Çalışmaların Artırılmasını İstedi

Dicle elektrikten kırsaldaki şebeke yenileme çalışmalarını önümüzdeki 3 yılda artırılmasını isteyen Karaloğlu, kırsalda şebekeden kaynaklı çok sorun yaşandığını, elektrik direklerinin ömrünün tamamlandığını dile getirdi.

Vali Karaloğlu "İnşallah bu sene kırsal yenileme yatırımlarımız olacak. 2022'de, 2023'te inşallah daha çok köyümüzde şebeke yenilenmesi bizim talebimizdir Diyarbakır olarak, Diyarbakır Valisi olarak Dicle elektrikten bizim talebimizdir. Şimdi bugün hizmet binamızı açacağız biraz sonra. İnşallah burada hem çalışan arkadaşlarımız daha kaliteli vatandaşımıza hizmet sunsunlar. Onlar rahat edecekler çünkü hem de buradan hizmet alan vatandaşlarımız geldiklerinde güzel bir mekanda onları güzel bir şekilde ağırlayalım. Çaylarını kahvelerini ısmarlayalım. Onların problemlerini dinleyip ihtiyaçlarını giderelim İnşallah. Genel müdürlük hizmet binamız Diyarbakır'ımıza ve buradan hizmet alacak 6 vilayetimize de hayırlı uğurlu olsun. " diyerek tamamladı.

Açılışın ardından Vali Karaloğlu yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Dicle Elektrik Dağıtım, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Dicle, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Karaloğlu: 'Bu Sene Diyarbakır'da Şehrin Genelinde Elektrik Altyapısına Dönük Yatırımlarımız Olacak' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, 10 gözaltı Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, 10 gözaltı Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu

Son Dakika Haberleri
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Belediyenin Atatürk'e yönelik hakaretleri kınama bildirisine MHP destek verdi, AK Partililer salonu terk etti Belediyenin Atatürk'e yönelik hakaretleri kınama bildirisine MHP destek verdi, AK Partililer salonu terk etti         
20:26
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz         
18:28
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek         
18:14
Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak         
17:54
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor         
16:35
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 20:51:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Karaloğlu: "Bu Sene Diyarbakır'da Şehrin Genelinde Elektrik Altyapısına Dönük Yatırımlarımız Olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement