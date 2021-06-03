Vali Karaloğlu: "Bu Sene Diyarbakır'da Şehrin Genelinde Elektrik Altyapısına Dönük Yatırımlarımız Olacak" - Son Dakika

Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kayapınar ilçesinde bulunana DEDAŞ yerleşkesi içerisinde yer alan binasının açılışında konuşan Vali Karaloğlu, sözlerine, elektriğin insan yaşamında önemli artan oranda bir değere sahip olduğunu, son 100 yılda ve özellikle dijitalleşme ile beraber artık vazgeçilmez bir hal aldığını söyleyerek başladı.

"Bir şehirde, bir yerleşim alanında elektrik kalitesi yaşam kalitesini de doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor. " diyen Karaloğlu, DEDAŞ'ın bölgede 6 ilde elektrik dağıtımı yaptığını söyledi. Karaloğlu, elektriğin tarımda yoğun olarak kullanıldığı bundan kaynaklı sorunlarının bulunduğu bu altı ilin özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla elektrik arzındaki kalitenin arttığını belirtti.

Vatandaşa da İş Düşüyor

"Şimdi değerli arkadaşlar elektrik, kaliteli bir elektrik arzı için sadece dağıtım şirketinin çabası da yeterli değil bu işin vatandaşın tarafı da var. Bizim hizmet aldığımız elektrik gibi, su gibi, gaz gibi, toplu taşıma gibi kamu hizmetlerini kullandığımızın karşılığını ödeyerek vatandaş olarak kullanırız. Şimdi az önce yönetim kurulu başkanımız ağzımıza bile almak istemiyoruz dedi haklı. Ben de çok kullanmak istemiyorum kayıp-kaçak… Ama maalesef bölgemizde Elektrikte de suda da kayıp kaçak diye bir sorunumuz var. Şimdi bir Dicle Elektrikten kesintisiz kaliteli elektrik isterken vatandaş olarak da bize düşeni yapmamız gerekir. " diyerek sözlerine devam eden Vali Karaloğlu, Kayıp kaçakla mücadelede ciddi bir yol kat edildiğini, seviyenin yüzde 76'dan yüzde 45'lere kadar düştüğünü ifade etti.

Karaloğlu, Bu seviyelerin önemli olduğunu, belli oranlarda şebekelerden kaynaklı kayıp kaçağın olabileceğini kaliteli ancak kayıp kaçak oranını Türkiye standartlarına çekmek istediklerini belirtti.

115 Proje ve 325 Milyonluk Yatırım Olacak

Diyarbakır'da 2022 yılında yapılacak yatırımlardan da bahseden Karaloğlu, "Bu sene şu ana kadar bütün ihaleleri bitirdiler. Her şeyden önce çok teşekkür ediyoruz. Erken ihaleler yapıldı. Bu bir kazanç. Mart'a kadar neredeyse bütün ihalelerini bitirmişti Dicle Elektrik. Diyarbakır için söylüyorum, bu sene Diyarbakır'da 115 projemiz var ve karşılığında 325 milyon TL'lik inşallah, Aralık ayına kadar Diyarbakır'ın genelinde elektrik altyapısına dönük yatırımlarınız olacak. " diye konuştu.

Yatırımları tek tek aktaran Vali Karaloğlu, şebeke yenileme çalışmalarından altyapı çalışmalarına cadde ve sokak aydınlatmalarından kırsal mahallelerdeki şebeke çalışmalarına kadar değerlendirmelerde bulundu.

Kırsalda Çalışmaların Artırılmasını İstedi

Dicle elektrikten kırsaldaki şebeke yenileme çalışmalarını önümüzdeki 3 yılda artırılmasını isteyen Karaloğlu, kırsalda şebekeden kaynaklı çok sorun yaşandığını, elektrik direklerinin ömrünün tamamlandığını dile getirdi.

Vali Karaloğlu "İnşallah bu sene kırsal yenileme yatırımlarımız olacak. 2022'de, 2023'te inşallah daha çok köyümüzde şebeke yenilenmesi bizim talebimizdir Diyarbakır olarak, Diyarbakır Valisi olarak Dicle elektrikten bizim talebimizdir. Şimdi bugün hizmet binamızı açacağız biraz sonra. İnşallah burada hem çalışan arkadaşlarımız daha kaliteli vatandaşımıza hizmet sunsunlar. Onlar rahat edecekler çünkü hem de buradan hizmet alan vatandaşlarımız geldiklerinde güzel bir mekanda onları güzel bir şekilde ağırlayalım. Çaylarını kahvelerini ısmarlayalım. Onların problemlerini dinleyip ihtiyaçlarını giderelim İnşallah. Genel müdürlük hizmet binamız Diyarbakır'ımıza ve buradan hizmet alacak 6 vilayetimize de hayırlı uğurlu olsun. " diyerek tamamladı.

Açılışın ardından Vali Karaloğlu yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.