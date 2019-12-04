Vali Karaloğlu, çift kol nakilli hastayı ziyaret etti

Türkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'i (25), yürümeye başladı. Şimşek'i ziyaret eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'de yılda yaklaşık 5 bin organ nakli ameliyatı yapıldığını, "Bunun bine yakınını Antalya'mız yapıyor. Türkiye'deki organ naklinin yüzde 20'si Antalya'da yapılıyor" dedi.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ismi açıklanmayan yoğun bakım servisinde tedavisi süren erkek bir hastanın beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından, hastanın böbrekleri, kalbi, kornea, karaciğeri ile uzuvları bağışlandı. AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile aynı bölümün Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi, bağışlanan kolları aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi Antalya'da 2015 yılında güneş paneli tamiri yaparken elektrik akımına kapılıp çift kolunu kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'e, 10 saatlik operasyonun ardından çift kol nakli yapıldı. Şimşek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alındı.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'i, halen tedavisinin devam ettiği AÜ Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Karaloğlu'na AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı eşlik etti.



Hastanın son derece sağlıklı ve neşesinin yerinde olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, üniversite yönetimini, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibini, başarılı ameliyattan dolayı kutladı.



"Organ naklinin yüzde 20'si Antalya'da yapılıyor"



Organ naklinin önemine değinen Karaloğlu, son yıllarda Türkiye'de organ nakli konusunda artışlar yaşandığını söyledi. Türkiye'de yılda yaklaşık 5 bin organ nakli gerçekleştirildiğini ifade eden Karaloğlu, "Bunun bine yakınını Antalya'mız yapıyor. Türkiye'deki organ naklinin yüzde 20'si Antalya'da yapılıyor. Bu konuda AÜ Tıp Fakültesi çok önemli. Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastanemiz, şehrimizde bulunan özel sektöre bağlı hastanelerimiz de çok ciddi organ nakli gerçekleştiriyor. Türkiye'de organ nakli konusunda Antalya bir numara. Yurt dışından da takip ediliyor. İnşallah bu noktayı sağlık turizmi noktasında da Antalya için itici güç olarak kullanmak istiyoruz" dedi.



Türkiye'nin organ nakli konusunda iyi olduğu kadar, organ bağışında iyi olmadığını dile getiren Vali Münir Karaloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Kadavradan organ naklini mutlaka arttırmamız lazım. En son çift kol nakli yaptığımız bağışçımız bu hastanemizde beyin ölümü gerçekleşen bir gencimizin ailesi. Allah onlardan razı olsun. İsimlerini bile açıklamak istemediler. Bu bir bağıştır, gönüllüktür. Allah rızası için ücretsiz yapılan bir iştir. İnsanlar reklamını bile istemediler. Ona da saygı duyuyoruz. Ama mutlaka bizim kadavradan organ bağışını arttırmamız gerekiyor. Şuanda organ nakli bekleyen binlerce hastamız var. Onları sağlıklarına kavuşturabilelim. Biz daha çok Türkiye'de canlı donörden organ nakli yapıyoruz. Bunun doğrusu kadavradan organ naklidir. Beyin ölümü gerçekleşen hasta yakınlarımızdan ricamız, hastaları hastaneden almadan önce organ nakillerini gerçekleştirilmeli. İnsan gücümüz, kaliteli hastanelerimiz var. Organ bağışı arttığında, organ nakli de artacaktır. Bu sayede daha çok insanı bulacağız. Ben üniversitemizi kutluyorum. İnşallah Antalya sağlıkta güzel sonuçlar almaya devam edecek"



Prof. Dr. Ömer Özkan ise, hastanın bugün itibariyle destekli bir şekilde yürümeye başladığını söyledi. Risklerin büyük bir kısmını atlattıklarını kaydeden Özkan, "Bugün de hastamızı valimiz gördüler. Ziyaretleri hastaya moral oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA