Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu: "Çiftçilere 66 Milyon 236 Bin TL Yardım Sağlandı"

Vali Karaloğlu: "Çiftçilere 66 Milyon 236 Bin TL Yardım Sağlandı"

59 dakika önce

Antalya'da 24 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında etkili olan hortumda mağdur olan çiftçilere Cumhurbaşkanlığı tarafından toplam 66 milyon 236 bin TL yardım yapıldığını ifade eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Rabbim şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun" dedi.

Vali Karaloğlu:
Antalya'da 24 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında etkili olan hortumda mağdur olan çiftçilere Cumhurbaşkanlığı tarafından toplam 66 milyon 236 bin TL yardım yapıldığını ifade eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Rabbim şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 24 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında Antalya'da meydana gelen hortum, fırtına ve dolunun can ve çok sayıda mal kaybına neden olduğunu hatırlattı.

Yaptıkları hasar tespiti çalışmaları sonucunda vatandaşların yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanlığının devreye girdiğini dile getiren Karaloğlu, "Cumhurbaşkanlığımızca sera, bahçe, konut ve iş yerleri için 21 milyon TL, TARSİM tarafından sera ve bahçe zararlarına karşı 45 milyon 236 bin 535 TL olmak üzere, toplam 66 milyon 236 bin 535 TL yardım yapılmıştır. Rabbim şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

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