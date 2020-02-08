Vali Karaloğlu'dan Finike çıkarması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Karaloğlu'dan Finike çıkarması - Son Dakika

Vali Karaloğlu'dan Finike çıkarması

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Finike'yi ziyaret ederek ilçedeki belediye yatırımlarıyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'den bilgi aldı.

Vali Karaloğlu'dan Finike çıkarması, System.String[]

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Finike'yi ziyaret ederek ilçedeki belediye yatırımlarıyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'den bilgi aldı.


Beraberinde kurum amirleriyle birlikte ilçeye gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi makamında ziyaret etti. Vali Karaloğlu, İlçe merkezinde Valilik desteğiyle restore edilecek tarihi evlerle ilgili çalışmaların biran önce başlatılmasını istedi. Özellikle ilçe merkezinde belirlenen tarihi yapılar ile bazı sokakların sağlıklaştırılması projesi hakkında detaylı bilgi alan Vali Karaloğlu, ilçedeki tarihi dokunun korunmasının önemli olduğunu vurguladı.


Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'de, projenin ilçe turizmine çok büyük katkıda bulunacağını ifade ederek, "Sayın valimize göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkürü bir borç biliriz. İlçemiz her zaman belirttiğimiz üzere, turizmden yeterince pay alamayan ancak eşsiz değerlere ve coğrafyaya sahip bir konumdadır. Proje ile bir adım daha yol alarak amacımıza daha kolay ulaşacağız" dedi.


Karaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin plaket takdiminin ardından Turunçova'da, restorasyonu tamamlanan Bağyaka camisini ziyaret etti. Osmanlı mimarisi ve klasik köy tipi modeliyle yapılan, 1980'li yıllarda da taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Bağyaka Camisi, Cuma namazının ardından hizmete açıldı. Açılışın ardından cami bahçesinde Finike Belediyesi tarafından yemek ikramı yapıldı. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Mustafa Geyikçi, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil
Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında fenalaşarak hayatını kaybetti Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı Son Dakika: Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki: Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
21:12 Atina'dan tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:16:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Karaloğlu'dan Finike çıkarması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]