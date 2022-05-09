DİYARBAKIR - Vali Karaloğlu, devam eden çalışmaları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR - Vali Karaloğlu, devam eden çalışmaları inceledi

09.05.2022 12:23

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hafta sonu mesaisinde Suriçi'ndeki tarihi alanlarda ve Kırklar Dağı'nda devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hafta sonu mesaisinde Suriçi'ndeki tarihi alanlarda ve Kırklar Dağı'nda devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, ilk olarak Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Diyarbakır Kültür Evi'nde inceleme yaptı.

"Tarihimize sahip çıkıyor, Diyarbakır'ı yarınlara taşıyoruz." diyen Karaloğlu, daha sonra incelemelerine Suriçi'nde yer alan Kadın Kültür Merkezi, Meryem Ana Kilisesi, Süryani Dil Bilimci ve Yazar Naum Faik Palak'ın Evi'nde devam etti.

Karaloğlu, "Diyarbakır'ımızın hazinelerine sahip çıkarak, şehrimizi ihya etmeye devam edeceğiz." dedi. Karaloğlu daha sonra Kırklar Dağı'nın eteklerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Dicle Vadisi Mesire Alanı'na geçti.

Alanda incelemelerde bulunan Karaloğlu, hafta sonunu Dicle Vadisi Mesire Alanı'nda geçiren vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

DİYARBAKIR - Vali Karaloğlu, devam eden çalışmaları inceledi
DİYARBAKIR - Vali Karaloğlu, devam eden çalışmaları inceledi
DİYARBAKIR - Vali Karaloğlu, devam eden çalışmaları inceledi
DİYARBAKIR - Vali Karaloğlu, devam eden çalışmaları inceledi

YORUMLAR
500
Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor Aydın'da kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor Aydın'da kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Vali Karaloğlu, devam eden çalışmaları inceledi - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Türkiye'deki işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 383 bine ulaştı
13:20 Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:50 Arka Sokaklar dizisinde "Göçmen" ifadesi sansürlendi
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:47 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
12:28 Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Vali Karaloğlu, devam eden çalışmaları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement