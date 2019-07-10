Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu: "Güreşte başpehlivanlık önemli ama alt yapıyı de desteklemeliyiz"
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Vali Karaloğlu: "Güreşte başpehlivanlık önemli ama alt yapıyı de desteklemeliyiz"

44 dakika önce

Başpehlivan Ali Gürbüz'ü makamında kabul eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Ali Gürbüz göğsümüzü kabarttı.

Vali Karaloğlu:
Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Ali Gürbüz, Antalya, Spor
Başpehlivan Ali Gürbüz'ü makamında kabul eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Ali Gürbüz göğsümüzü kabarttı. İlk üç Antalya'dandı, bu da Antalya'nın yağlı güreşteki önemini ve büyüklüğünü gösterir. Antalya'da önümüzdeki 5-10 seneyi forse edecek bir jenerasyonumuz var. Sadece başpehlivanlık değil, güreşin alt yapısına da emek vermek, destek vermek önemli. Alt yapıya dönük de çalışmalar yapmamız gerekir" dedi.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanarak, Antalya'nın gururu olan Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Ali Gürbüz, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, Antalya'nın yağlı güreşe gönül vermiş, çok önemli yağlı güreş pehlivanları çıkarmış kaynak şehir olduğunu ifade etti. Yerel yönetimlerin yağlı güreşe önem verdiğini dile getiren Karaloğlu, "Önemli olan sadece başpehlivanlık değil, güreşin alt yapısına emek vermek, destek vermek de önemli. Belki alt yapıya dönük de çalışmalar yapmamız gerekir, hem Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, hem belediyelerimizin spor kulüpleri olarak. Çünkü Antalya'da bu kültür var, halkımız yağlı güreşi seviyor. Şu anda da iyi bir jenerasyon var Antalya'da, önümüzdeki 5-10 seneyi forse edecek bir jenerasyonumuz var. Mehmet var, İsmail var, Orhan var, Ali var. Bunlar önümüzdeki 5-10 yıl Türkiye'de yağlı güreş dendiğinde ilk akla gelecek isimler olacak diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Gürbüz'ü tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Karaloğlu, "Başpehlivan oldu ve göğsümüzü kabarttı. Önemli olan ilk üç Antalya'dandı, bu da Antalya'nın yağlı güreşteki önemini ve büyüklüğünü gösterir" diye konuştu.

Gürbüz: "Güreş hakkında sohbet ettik"

Uzun bir aradan sonra başpehlivan olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Gürbüz ise Vali Karaloğlu'nun güreşe önem veren biri olduğunu söyledi. Ziyarette güreş sohbeti yaptıklarını anlatan Gürbüz, Karaloğlu'nun içinden gelmesi sebebiyle başpehlivan ve güreşçileri tanıdığını söyledi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
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