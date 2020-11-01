Vali Karaloğlu, Hani'de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Vali Karaloğlu, Hani'de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı

01.11.2020 15:03
Vali Karaloğlu, Hani'de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Hani ilçesinde değerlendirme toplantısına katıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Hani ilçesinde değerlendirme toplantısına katıldı.

Tek tek ilçe koordinasyon toplantıları düzenleyerek ilçelerin sorunlarını yerinde gören Vali Karaloğlu, geçtiğimiz hafta Eğil'de gerçekleştirdiği toplantının ardından Hani'de de bir toplantı yaptı. Vali Münir Karaloğlu, Hani ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek konferans salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sözlerine İzmir'de yaşanan depremle ilgili olarak herkesin yüreğini yakan bir deprem felaketiyle karşılaşıldığını söyledi. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Vali Karaloğlu, "Türkiye her felakette olduğu gibi İzmir depreminde de bir ve bütün oldu. Hep beraber İzmir'in yarasını sarmak üzere seferber olduk. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve vatandaşlarımız olarak yaraları en kısa zamanda sararız" dedi.

"Afette bina insanı öldürmüyorsa o bina iyi binadır"

Depremde can kayıplarının artmaması temennisinde bulunan Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Depremde iki bina yan yana duruyor. Bir tanesi tuzla buz olmuş diğeri ise ayakta duruyor. Aynı bölge, aynı zemin, farkı ne, bir tanesinde mühendislik hizmetleri tam verilmiş, öyle anlaşılıyor. Diğerinde ise insan hatası var, mühendislik hizmeti tam verilmemiş ve bina insanlara mezar oldu. O yüzden yaptığımız her işi mutlaka tekniğine, mühendislik ilmine uygun yapalım. Bazı felaketler vardır ki ne yaparsanız yapın dayanmayabilir ama 6 veya 7 şiddetindeki depremlerde yönetmeliklere uygun yapılarımızı inşa edersek binalar hasar görür ama bizi öldürmez. Afette bina insanı öldürmüyorsa o bina iyi binadır ama maalesef İzmir'de o yıkılan binalarda mutlaka insan hatası var. Yaptığımız her işi kaliteli yapmak zorundayız."

Hani'nin güzel ve tarihte büyük şahsiyetlerin yetiştiği manevi havası olan ilçelerden biri olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Muhtarlar ve güvenlik korucuları derneklerinin açılışı yapıldı

Vali Karaloğlu, Millet Bahçesi, hayvan pazarı, ilçe otogarı, kaymakamlık, belediye ve adliye binalarına yönelik yapılan çalışmalar ve planlanan projeleri bir bir aktardı. Toplantı sonrası sırasıyla kaymakamlığa ve belediyeye ziyaretlerde bulunan Vali Karaloğlu ardından Muhtarlar Derneği ile Güvenlik Korucuları Derneklerinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Vali Karaloğlu, "Bugün gerçekten bize, kamu görevlileri olarak arazide kırsalda en önemli iki yardımcımız iki destekçi grubuna ait dernekleri açıyoruz. Birisi bizim, mahallelerdeki devletin işleyen eli, gören gözü, işiten kulağı olan muhtarlarımızın derneğini açacağız. Diğeri ise yıllardır bu bayrak uğruna memleketimizde hainlerin emelleri gerçekleşmesin diye güvenlik güçlerimizle beraber siperde olan mücadelede olan güvenlik korucularımızın derneğini açacağız. Her iki grupta bizim için çok değerli çok kıymetli bizim yol arkadaşımız bizim iş ortağımız iş arkadaşımız gruplar. Biz her daim muhtarlarımızın yanındayız. Onların talepleri, onların, vatandaşların sorunlarını bize aktarmasını, biz çok değerli, çok kıymetli buluyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi güvenlik korucularımız yıllardır mücadele eden, şehitleri olan gazileri olan bir teşkilatımız. Hani Muhtarlar Derneğimizin, Hani Güvenlik Korucuları Derneğimizin hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Vali Karaloğlu, Hani'de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı
Vali Karaloğlu, Hani'de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı
Vali Karaloğlu, Hani'de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı
Vali Karaloğlu, Hani'de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı
Vali Karaloğlu, Hani'de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı
Vali Karaloğlu, Hani'de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Diyarbakır, Hani, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Karaloğlu, Hani'de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika


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