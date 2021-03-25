Vali Karaloğlu, Hasan Paşa Hanı esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Vali Karaloğlu, Hasan Paşa Hanı esnafını ziyaret etti

25.03.2021 12:03
Vali Karaloğlu, Hasan Paşa Hanı esnafını ziyaret etti, System.String[]

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Vezir Hasan Paşa tarafından 1571 yılında yapımına başlanan ve 1575 yılında tamamlanan tarihi Hasan Paşa Hanı'nda esnafı ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Vezir Hasan Paşa tarafından 1571 yılında yapımına başlanan ve 1575 yılında tamamlanan tarihi Hasan Paşa Hanı'nda esnafı ziyaret etti.

Karaloğlu, yöresel kahvaltı, hediyelik eşya ürünlerinle ile hizmet veren, turistlerin uğrak mekanlarından biri olan handa, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Esnafa desteklerinin devam edeceğini belirten Karaloğlu, sorun ve taleplere yönelik çözüm odaklı projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kahvaltı sonrası handaki iş yerlerini tek tek ziyaret eden ve hayırlı işler dileyen Karaloğlu, tarihi hana kahvaltı ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Sokullu Mehmet Paşa, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Karaloğlu, Hasan Paşa Hanı esnafını ziyaret etti - Son Dakika


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