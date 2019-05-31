Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu: "Hedef yerli ve milli değerlerle donatılmış bir gençlik"
Son Dakika Güncel Haber

Vali Karaloğlu: "Hedef yerli ve milli değerlerle donatılmış bir gençlik"

1 saat önce

Vali Münir Karaloğlu, "Gençlerimizle ilgilenmek ve sahip çıkmaz zorundayız. Hedef milli ve yerli değerlerle donatılmış ahlaklı inançlı hedefi olan bir gençliği ortaya çıkarmaktır" dedi.

Vali Karaloğlu:
Vali Münir Karaloğlu, "Gençlerimizle ilgilenmek ve sahip çıkmaz zorundayız. Hedef milli ve yerli değerlerle donatılmış ahlaklı inançlı hedefi olan bir gençliği ortaya çıkarmaktır" dedi.

Vali Münir Karaloğlu Türkiye Gençlik Vakfı Antalya Şubesi'nin düzenlediği iftar buluşmasında lise ve üniversiteli gençler ile bir araya geldi. Vakıf binasını inceleyip vakfın çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karaloğlu iftarın ardından gençleri Türkiye Yunanistan hazırlık maçına davet etti. Türkiye'nin hedefleri olan büyük bir millet, büyük bir ülke olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, "Sıradan bir millet ve sıradan bir ülke değiliz. Ümmetin gözü Türkiye'de ümmetin gözü bu millette ve gençlikte bu ülkeyi de bu milleti de bu gençlik ayağa kaldıracak. Bir yere taşıyacak o yüzden gençlik olmazsa olmazımız" dedi.

Türkiye'nin sosyal devlet anlayışıyla gençliğin iyi yetişmesi, iyi insan, iyi vatandaş olması için çalışmalar yaptıklarını belirten Vali Karaloğlu her şeyin devlet gücüyle yapılamayacağını, gençlikle ilgilenen gençliğe yön veren hedef koyan sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. TÜGVA'nın bu ihtiyaçla doğan bir STK olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Türkiye'nin 81 ilinde örgütlenmiş Türkiye'nin çok önemli gençlik kuruluşlarından bir tanesidir. TÜGVA'dan beklentimiz çok. Çağın gençlerini derleyip toparlamak belli bir hedefe yönlendirmek çok kolay bir iş değildir. Çok fazla faktör var gençlerimizi etkileyen gençlerimizi farklı yönlere sevk eden çok fazla faktör var. Bunun ancak sivil toplum eliyle mücadele edebiliriz. Gençlerimizle ilgilenmek ve sahip çıkmaz zorundayız. Hedef milli ve yerli değerlerle donatılmış ahlaklı inançlı hedefi olan bir gençliği ortaya çıkarmaktır. Hedefi olan bir millete de bu yakışır ve bu gerekir" ifadelerini kullandı.

İftar'ın ardından gençlerle sohbet eden Vali Karaloğlu, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:51 Kaynak: İHA
Türkiye, Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Toronto Raptors ilk maçta Golden State'i yenip, seride öne geçti Tunceli kırsalında görülen vaşak kent merkezine indi Joachim Löw hastaneye kaldırıldı (Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu: "Hedef yerli ve milli değerlerle donatılmış bir gençlik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]