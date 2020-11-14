Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti - Son Dakika

Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti

14.11.2020 13:09
Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti, System.String[]

Vali Münir Karaloğlu, ilçelerin sorunlarının masaya yatırıldığı, planların ve projelerin istişare edildiği ilçe değerlendirme toplantılarının Lice ilçesiyle sürdürdü.

Vali Münir Karaloğlu, ilçelerin sorunlarının masaya yatırıldığı, planların ve projelerin istişare edildiği ilçe değerlendirme toplantılarının Lice ilçesiyle sürdürdü.

Tek tek ilçe koordinasyon toplantıları düzenleyerek ilçelerin sorunlarını yerinde gören ve dinleyen Vali Karaloğlu, Kaymakam Cevdet Bakkal ile görüştükten sonra ilçe değerlendirme toplantısına gerçekleştirdi. Vali Karaloğlu, Lice'de de diğer ilçelerde olduğu gibi bundan sonra güzel hizmetler yapmayı, hep birlikte bütün kurumlar kuruluşlar, belediyeler hem ilçe hem büyükşehir olarak devam edeceklerini söyledi. Vali Karaloğlu, "Sağlanan bu huzuru hem bölgenin ekonomisini, hem sosyal hayatını yeniden inşa etmek, yeniden canlandırmak, yeniden bölgedeki inanç merkezlerini hayata geçirmek noktasında ve bunu bir fırsata çevirme noktasında ilçe Kaymakamımızın, ilçe belediyemizin, valiliğimizin, büyükşehir belediyemizin ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, inşallah, önümüzdeki dönemde farklı etkinlikleri Lice ilçemizde olacak. İnşallah bu bölge tarihte olduğu gibi yine kültürün medeniyetin, inancın, huzurun, kardeşliğin merkezi olacak" dedi.

Toplantı sonrası ilçe esnafına da ziyaretlerde bulunan Vali Karaloğlu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. - DİYARBAKIR

Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti
Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti
Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti
Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti
Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Lice, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti - Son Dakika


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