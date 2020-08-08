Vali Karaloğlu, kaymakam ve vali yarımcılarıyla toplantı yaptı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, vali yardımcıları ve kaymakamlarla bir toplantı yaptı.

Video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda Vali Karaloğlu, yeni atanan vali yardımcıları ve kaymakamlara tavsiye ve önerilerde bulundu, tecrübelerini aktardı.

Karaloğlu, kaymakamların vatandaşla sürekli temas halinde ve içi içe bulunmalarını, yakın diyalog kurmalarını istedi.

Vatandaşla kurulacak gönül bağının önemine vurgu yapan Karaloğlu, kurulacak bağın vatandaşlar tarafından karşılığını bulacağını belirtti.

Toplantıda Aile Destek Merkezlerinin (ADEM) işleyişine de değinen Karaloğlu, ADEM'lerin yapılacak çalışmalar ve üretilecek projelerle yeniden yapılandırılarak daha işlevsel hale getirileceğini kaydetti.

Karaloğlu, çocukların, gençlerin eğitimlerinde belediyeler, Halk Eğitim Merkezleri ve ADEM'lerle destekleneceğini de aktardı.

Gençliğe yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesinin altını çizen Karaloğlu, her ilçede gençlik faaliyetlerinin artırılmasını istedi.

Karaloğlu, Pandemiye yönelik olarak Kurban Bayramı sonrası yapılan denetimlerin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, izolasyon kapsamında denetimlerin sıklaştırılmasını, tedbirlerin ve filyasyon ekiplerine sağlanan imkanların artırılması gerektiğini söyledi.

Karaloğlu, Kaymakamlardan, izolasyona uyulması konusunda taviz vermemelerini ve özellikle maske konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışma yapılmasını istedi.

Toplantıda Vali Karaloğlu, vali yardımcıları ve kaymakamlarla ilçe meseleleri hakkında istişarelerde bulundu.