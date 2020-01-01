Vali Karaloğlu, KGYS'den kent güvenliğini kontrol etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Karaloğlu, KGYS'den kent güvenliğini kontrol etti - Son Dakika

Vali Karaloğlu, KGYS'den kent güvenliğini kontrol etti

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 112 Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyonu'nu ziyaret ederek, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) görüntülerini izledi.

Vali Karaloğlu, KGYS'den kent güvenliğini kontrol etti, System.String[]

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 112 Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyonu'nu ziyaret ederek, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) görüntülerini izledi. Vali Karaloğlu, yılbaşına hazırlanan kentte yoğunluğun Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgesinde olduğunu söyledi.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu yılbaşı sebebiyle kentte mesai yapan kamu kurumlarını ziyaret etti. Karaloğlu'na Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Antalya Sahil Güvenlik Gurup Komutanı Yarbay Sezai Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve diğer protokol üyeleri de eşlik etti. Vali Karaloğlu, 112 Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER'de görev yapan personelleri ziyaret ederek, kent için 7/24 mesai yapan çağrı merkezi personellerinin yeni yılını kutlayıp çikolata ikram etti. Ardından GAMER'deki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) görüntülerini inceleyerek, yılbaşını kutlamaların olduğu bölgeleri inceledi, yetkililerden bilgiler aldı. Vali Karaloğlu, Antalyalıların Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgesinde yoğunluk oluşturduğunu aktardı ve herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbirli olduklarını aktardı.


"2020'de de Antalyamız, tarımıyla, turizmiyle, huzuruyla Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olacak"


Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaloğlu, 2019 yılının son saatlerinde halkın huzuru için nöbet tutan kamu görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladıklarını söyledi. Kentte 2019 yılının büyük bir olay yaşanmadan tamamlamak üzere olunduğunu ifade eden Karaloğlu, "Ümidimiz odur ki; 2020 yılını da yine huzur, mutlulukla karşılayacağız ve 2020'de de Antalyamız, tarımıyla, turizmiyle, huzuruyla Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olacak. Hem şehrimizi hem de ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için hep beraber çok çalışmaya devam edeceğiz. Çok çalışmak mecburiyetindeyiz, çünkü ülkemizin ve şehrimizin hedefleri var. Çok çalışmadan ulaşmamız mümkün değil" dedi.


Vali Karaloğlu, tüm vatandaşların yeni yılını kutladığını da sözlerine ekleyip, 2020 yılının tüm insanlık için barış dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi
Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı

Son Dakika Haberleri
06:42 Endonezya'nın Bogor kentinde şiddetli yağış - Son Dakika
06:41 FLAŞ - Son Dakika
06:40 Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
06:37 ORTAKÖY'DE KUTLAMALARIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI - Son Dakika
06:36 Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 06:51:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Karaloğlu, KGYS'den kent güvenliğini kontrol etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]