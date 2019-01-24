Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu: "Kırmızı Et Üretiminde Yüzde 22'lik Artış Var"

Vali Karaloğlu: "Kırmızı Et Üretiminde Yüzde 22'lik Artış Var"

25 dakika önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizmdeki artışın tarıma da yansıdığına dikkat çekerek, "Kırmızı et üretiminde yüzde 22'lik artış var. Biz hep söylüyoruz, burada ana taşıyıcı sektör turizm sektörüdür.

Vali Karaloğlu:
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizmdeki artışın tarıma da yansıdığına dikkat çekerek, "Kırmızı et üretiminde yüzde 22'lik artış var. Biz hep söylüyoruz, burada ana taşıyıcı sektör turizm sektörüdür. Turizm sektörü iyi olursa tarım da peşinden iyi olur, ticaret sektörü de iyi olur" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Antalya Temsilciliği üyelerini makamında kabul etti. EMD Antalya Temsilcisi Mehmet Çınar, Karaloğlu'na dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi ve EMD tarafından hazırlanan, Türkiye'de ekonomi haberciliğinin ortaya çıkışı ve gelişmesini anlatan, "Ekonomi, Siyaset ve Medya (1831-2015) Başkalaşımın Öyküsü" isimli kitabı hediye etti.

Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Vali Karaloğlu, Antalya ekonomisinin en önemli sektörlerinin turizm ve tarım olduğunu söyledi. 2018 yılında Antalya'ya 13 milyon 648 bin yabancı turist geldiğini hatırlatan Karaloğlu, bu rakamın tüm zamanların rekoru olduğunu vurguladı.

Artık sadece gelen turiste değil kişi başı gelire de odaklanılabileceğini ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu;

"Ama kişiyi de belli bir seviyeye getirmeden zaten geliri de çok artıramıyorsunuz. Önce doluluk oranını belli bir seviyeye taşıyacaksınız ki geliriniz de ona göre artsın. Turizmde çok iyi bir sezon geçirdiğimiz o noktada söylenebilir. Her şey çözülmemiş olsa da iyi bir sezon geçti. Tarıma baktığımızda bugün tarım rakamlarını aldık. Tarımda da hem miktar olarak hem gelir olarak olarak bir artışımız var. Ama oradaki miktar artışı gelirden biraz daha fazla. Ona biraz odaklanmamız lazım. Çok enteresan kırmızı et üretiminde yüzde 22'lik artış var. Bu çok önemli. Çünkü tarımdaki artış turizmde olduğu kadar kolay olmaz. Yüzde 22 kırmızı et üretimindeki biraz belki turizm sektörünün. Biz hep söylüyoruz ya burada ana taşıyıcı sektör turizm sektörüdür. Turizm sektörü iyi olursa tarım da peşinden iyi olur, ticaret sektörü de iyi olur. Hatta sanayisi de iyi olur. Onun için Antalya'da turizmi konuştuğumuzda tarımı da konuşuyoruz dolayısıyla, ticareti de, sanayiyi de konuşuyoruz. "

Karaloğlu, 2019 beklentilerinin 2018'in üzerinde olduğunu da sözlerine ekleyerek, ilk gelen turizm verilerinin çok olumlu olduğunu kaydetti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Antalya, Ekonomi
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