Vali Karaloğlu, Manavgat ilçesinde jandarma karakolu ile kültür merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Karaloğlu, Manavgat ilçesinde jandarma karakolu ile kültür merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika

Vali Karaloğlu, Manavgat ilçesinde jandarma karakolu ile kültür merkezinin açılışını yaptı

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat ilçesinde jandarma karakolu ve müftülük kültür merkezinin açılışına katıldı.

Vali Karaloğlu, Manavgat ilçesinde jandarma karakolu ile kültür merkezinin açılışını yaptı, System.String[]

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat ilçesinde jandarma karakolu ve müftülük kültür merkezinin açılışına katıldı.

Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığının açılış töreninde konuşan Karaloğlu, Manavgat'ın turizm, tarım, ticaret ve eğitimle kentin en hızlı gelişen ve büyüyen ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Antalya'yı Türkiye'nin en huzurlu kenti yapmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Karaloğlu, göçle ilçeye gelen kötü niyetli insanlara yönelik de zaman zaman operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Karaloğlu, açılışı yapılan karakolun 16 mahalleye hizmet vereceği kaydetti.

Karakolun açılış kurdelesini kestikten sonra Manavgat Müftülü Kültür Merkezinin açılış törenine katılan Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada ise merkezin caddeye bakan kısmının mağaza olarak kiraya verilmesini eleştirdi.

"Allah aşkına şu yaptığınız binaların altına ticarethane koyma hastalığından vazgeçin." diyen Karaloğlu, şunları ifade etti:

"Şurada kiraya verdiğiniz dükkandan kaç para gelecek de buna ihtiyacınız var. Şimdi burası kiraya verilmiş ama kiracı boşaltınca kesinlikle orayı kiraya vermeyelim. Burası cadde üzerinde güzel bir yer, burayı gençlik merkezine çevirelim."

Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda çok önemli faaliyetler yapmaya başladığını belirten Karaloğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığının daha önce oluşturduğu boşluğu maalesef hiç arzu etmediğimiz yapılar doldurdu. Şimdi onlarla mücadele ediyoruz" dedi.

Açılışlara AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Sezai Özkurt, İl Müftüsü Osman Artan ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katıldı.

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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