Vali Karaloğlu: "Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir" - Son Dakika

Vali Karaloğlu: "Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir"

11.11.2020 10:57

- Vali Karaloğlu: "Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir" Diyarbakır'da yılın ahileri, usta, kalfa ve çıraklara ödül verildi Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yılın ahileri, usta, kalfa ve çıraklarına ödül töreni düzenledi.

- Vali Karaloğlu: "Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir"

Diyarbakır'da yılın ahileri, usta, kalfa ve çıraklara ödül verildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yılın ahileri, usta, kalfa ve çıraklarına ödül töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, işsizlik probleminin başında mesleksizliğin geldiğini söyledi.

DESOB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Mesleki Eğitim Seferberliği' programı düzenledi. Programa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, çeşitli sivil toplum kuruluşu ile meslek odalarının yetkilileri katıldı. Programda, yılın ahileri, usta, kalfa, çıraklarına ödül verildi.

Programda açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da sürekli iş talebi geldiğini belirterek, vatandaşların iş beğenmediğini ve meselenin işsizlik değil de mesleksizlikten kaynaklandığını aktardı. Vali Karaloğlu, "5 aydır Diyarbakır'dayım, en çok talep iş konusunda geliyor. Camiye gidiyorum, camiden cuma günü arabama geçemiyorum sağda solda iş talepleri oluyor. İkinci bir soru soruyorum, iş talep edene diyorum ki yavrum, oğlum ne iş yaparsın. 'Efendim her işi yaparım' diyor. Her işi yaparım diyen adam hiçbir işi yapamaz. İnsanların yapabileceği şeyler sınırlıdır, bir tane işiniz, bir tane mesleğiniz olur. O mesleğin peşinde koşarsınız kendinizi o meslekte yetkin hale getirirsiniz. Eğer işsiz arkadaş ben her işi yaparım diyorsa bilin ki o hiçbir iş yapamaz. Ne yapacağız bu her işi yaparım diyen insanları alacağız, biz eğiteceğiz, mutlaka bir meslek sahibi altın bilezik derlerdi ya eskilerimiz büyüklerimiz ecdadımız her gence mutlaka bir altın bilezik sahibi yapmamız lazım ki o da iş ararken kolay iş bulsun. Şimdi ne oluyor, bir tarafta iş arayanlar, sanayiye gidiyorsun sanayici dert ediyor, işte ben nitelikli adam bulamıyorum, esnafa gidiyorsun küçük sanayi sitesinde aynı şikayet orada da var. Biz nitelikli çırak bulamıyoruz, hatta bırak niteliğini çırak bulmakta zorlanıyoruz efendim. Sokakta işsiz olan arkadaşlar bu nasıl oluyor o zaman. Mesele işsizlik değil, mesele mesleksizliktir. Tekrar ediyorum mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir mesele iş beğenmemektir. Onun için mutlaka gençlerimize işsizlerimize bir mesleği öğretmemiz lazım" dedi.

Konuşmaların ardından yılın yılın ahileri, usta, kalfa, çıraklarına ödül verilirken toplantı basına kapalı devam etti.

Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir
Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir
Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir
Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir
Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir
Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir
Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir

Vali Karaloğlu, Diyarbakır, İşsizlik, Atama, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Karaloğlu: 'Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir' - Son Dakika Ekonomi


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