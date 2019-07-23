Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu'ndan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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Vali Karaloğlu'ndan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

32 dakika önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Başta Antalya'mızda görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, tüm arkadaşlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler dilerim." dedi.

Vali Karaloğlu'ndan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı, System.String[]
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Başta Antalya'mızda görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, tüm arkadaşlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler dilerim." dedi.

Vali Karaloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

24 Temmuz'un, Türk basın tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu anımsatan Vali Karaloğlu, basına sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümü olduğunu ve bu günün Türkiye'de "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını kaydetti.

Vali Karaloğlu, dünden bugüne basının toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu," Daima gelişen ve zenginleşen yapısıyla insanımızın temel ihtiyacı, milletimizin ortak sesidir. Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'Basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.' Dolayısıyla basın, ülke olarak gelişmemizin, kalkınmamızın, güçlenmemizin ve hedeflerimize ulaşmanın en önemli kurumlarından biridir. Çünkü basın, ülkemizde olup biten her şeyi kamuoyumuzun gündemine taşıyarak toplumsal aydınlanmamıza ve demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Yine her türlü gündemi, ülkemizin hedefleri doğrultusunda, milletimizin duygu, beklenti ve ihtiyaçlarını uluslararası alana taşıma noktasında, çok büyük bir sorumluluk üstlenmekte ve 7/24 bu sorumluluğu yerine getirmektedir."dedi.

"Basına övgü"

Vali Karaloğlu, basının, Türk milletinin milli mücadele ve 15 Temmuz gibi olağanüstü dönemlerinde ortaya koyduğu milli duruş ve vazife aşkının ise takdire şayan olduğunu vurguladı.

Basının bundan sonrada üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getireceğini kaydeden Vali Münir Karaloğlu, " Bu topraklarda olup biteni, doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme taşıyarak, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına, güçlenmesine ve markalaşmasına katkı vermeye devam edecektir. Bu yolda emek veren tüm basın çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı hizmetlerde bulunarak ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyorum. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için halen emek veren; başta Antalya'mızda görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, tüm arkadaşlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler dilerim."ifadelerine yer verdi. - ANTALYA
Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:39 Kaynak: İHA
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