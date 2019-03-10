Vali Karaloğlu'ndan Acısu Deresinde İnceleme

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, Serik ilçesinde Acısu
deresi ıslah çalışmalarını inceledi.
Karaloğlu, inceleme yapıp görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da turizmin büyüdüğünü ve buna paralel olarak altyapı ihtiyaçlarının da arttığını söyledi. Belek
bölgesinde daha önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda mevcut iki arıtmayı Serik'teki arıtma ile birleştirerek yeni bir arıtma yapılması kararı aldıklarına işaret eden Karaloğlu, Belek ve Kadriye bölgesindeki dere ıslahlarının mutlaka yapılması gerektiğini dile getirdi.
Antalya'da 200 mavi bayraklı plaj ve tesis bulunduğunu işaret eden Karaloğlu, şunları söyledi:
"Bu mavi bayrak olayını sürdürebilmek için mutlaka denizlerimiz ve derelerimiz temiz tutmak zorundayız. Eğer temiz tutamazsak ve bu dereler denize kirlilik taşımaya devam ederse denizlerimizi de temiz tutamayız. Plajları da temiz tutamayız. 200 mavi bayrağı kaybederiz. Onun için yapılan bu çalışmalar yüzde yüz turizm çalışmasıdır. Turizmin altyapısıdır." Acısu deresi ve denizi kirletenleri çok ağır cezalandıracağız. Her kim olursa olsun, buranın kirlenmesine izin veriyorsa bunu da ancak ihanet sözüyle ifade etmek gerekir. Lütfen bunu kimse yapmasın. Yapan varsa yakaladığımızda çok ağır cezalar ile cezalandıracağız ve bu kişileri ifşa edeceğiz. Bunları yedikleri sofrayı kirleten insanlar olarak görüyoruz."
Karaloğlu'na inceleme gezisinde Serik Kaymakamı Haluk Şimşek
, DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar
, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Tevfik Altınay, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAP) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk
ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan eşlik etti.