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Vali Karaloğlu'ndan bayram mesajı

25 dakika önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Karaloğlu'ndan bayram mesajı, System.String[]
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Karaloğlu, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma duyguları açısından önemli olduğunu vurguladı.
Ramazan Bayramı'nın sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı bir bayram olmasını dileyen Karaloğlu, milli ve manevi birliğin en üst seviyede olması gerektiğini bildirdi.
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın her zaman olduğu gibi bayram coşkusunun en canlı ve heyecanlı yaşandığı şehirlerin başında olacağını vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Bayramda tatil planı yapan herkesi, tarihi değerleri, kültürel birikimi, doğal güzellikleri, büyüleyici dokusu ve eğlenceli yaşantısıyla bir yeryüzü cenneti olan Antalya'ya davet ediyorum. Kente bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için kamu kurumları tarafından her türlü tedbirin alındı. Büyüğüyle küçüğüyle, sılada olanıyla gurbette yaşayanıyla aile fertlerinin bir araya gelip özlemlerini giderebilmesi için seyahat edecek tüm vatandaşlarımızın emniyet kemerlerini takmasını ve trafik kurallarına titizlikle uymasını, yorgun ve uykusuz araç kullanılmamasını özellikle rica ediyorum. Antalyalı hemşehrilerimiz olmak üzere, bayramını ilimizde geçirmekte olan tüm konuklarımızın ve ayrıca basın mensubu dostlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularla kutlar, gönlünüzce bir bayram geçirmenizi dilerim. Büyüklerin ellerinden, çocuklarımızın gözlerinden öper, sevgi ve saygılarımı sunarım."
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:59 Kaynak: AA
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