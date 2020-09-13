Vali Karaloğlu'ndan Bilgi Evi ziyareti - Son Dakika

Vali Karaloğlu'ndan Bilgi Evi ziyareti

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Bilgi Evini ziyaret ederek burada eğitim gören öğrencilerle bir araya gelid.Çalışmalarını aralıksız sürdüren Vali Münir Karaloğlu hafta sonunu sosyal ve kültürel alanlara ayırdı.

Vali Karaloğlu'ndan Bilgi Evi ziyareti, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Bilgi Evini ziyaret ederek burada eğitim gören öğrencilerle bir araya gelid.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Vali Münir Karaloğlu hafta sonunu sosyal ve kültürel alanlara ayırdı. İlk ziyaretini Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bilgi Evine yapan Vali Karaloğlu, ilköğretim 2. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencilerin okul dışı zamanlarında ve velilerinin sürekli olarak faydalanabileceği sosyal bir eğitim projesi olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Bilgi Evinde, Millet Kıraathanesini ve derslikleri inceledi.

12 akıllı sınıf, 70 kişilik konferans salonu, 30 bilişim sınıfı, zeka oyunları sınıfı ve kulüplerin bulunduğu ve 120 kişilik Millet Kıraathanesine sahip Bilgi Evinde tüm alanları gezen Vali Karaloğlu, Millet Kıraathanesinde yaptığı incelemelerde, burada bulunan öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Vali Karaloğlu, öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi, sorularını tek tek cevapladı. Öğrencilerden kıraathanenin kapanış saatinin ileriye alınmasına yönelik gelen talepleri olumlu karşılayan Vali Karaloğlu, kapanış saatinin ileri bir saate alınmasıyla birlikte kıraathanede bulunan kitap sayısının ve çeşidinin artırılması talimatını verdi. Dersliklerde de incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, yetkililere korona virüs tedbirlerini hatırlatarak dersliklerde eğitim gören öğrencilerin sayılarının yarıya düşürülmesini ve sosyal mesafeye uygun şekilde sınıfların oluşturulmasını istedi. Bilişim sınıfında yaptığı incelemelerde Vali Karaloğlu tarafından yetkililere, pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından eğitimde aksama yaşanmaması adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayına başlatılan EBA TV'den maddi imkansızlık nedeniyle yararlanamayan çocukların kullanımına sunulması talimatı verildi. Zeka oyunları odasına yönelik olarak da talimatta bulunan Vali Karaloğlu, Dünya Zeka Oyunları Federasyonuyla iletişime geçilerek Diyarbakır'da turnuva düzenlenmesi için çalışmalar yapılmasını istedi. Ayrıca, Bilgi Evinde öğretmenlerle bir toplantı yapan Vali Karaloğlu, bilgi evinin amacının öncelikli olarak öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerini desteklemek olduğunu belirterek bu konuda yapılacaklar konusunda öğretmenlerle istişarelerde bulundu. Bununla birlikte Vali Karaloğlu, öğrenci ailelerine yapılan ziyaretlerin önemine vurgu yaparak bu tür ziyaretlerin artırılması yönünde yetkililere talimat verdi. Vali Karaloğlu, Bilgi Evi çıkışında çay eşliğinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Yol yapım ve altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Bilgi Evi ziyaretinin ardından çalışmaları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak amacıyla Kayapınar ilçesinde bulunan Rıha Caddesine geçen Vali Karaloğlu, 24 bin metreküp kazı, 26 bin metreküp dolgu, 15 bin ton alt temel ile temel ve 4 bin ton sıcak asfalt serilecek olan aynı zamanda 4 bin 800 metrekare kaldırım ile peyzaj düzenlemesi ve ışıklandırma yapılacak caddede devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sonrasında Devegeçidi Köprüsü ve yakınında bulunan Büyükşehir Belediyesi mesire alanında da incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, Devegeçidi Köprüsünde yaptığı incelemelerde yetkililerden tarihi köprünün dokusunun korunarak bir düzenleme yapılmasına yönelik çalışma yapılmasını istedi.

Piknik alanındaki incelemesinde ise Vali Karaloğlu, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince yol düzenlemesi yapılması gerektiğini belirterek alanın daha faal hale getirilmesine yönelik olarak çevre düzenlemesi yapılması, alanda gençler için bir kamp yeri, kadınlar içinse sosyal etkinlik noktaları oluşturulması ve alanda bulunan havuzun aktif edilerek gençlerin hizmetine sunulması talimatını verdi.

Alanda piknik yapan ailelerle sohbet eden Vali Karaloğlu, ailelerle bol bol fotoğraf çektirip çocuklara oyuncak hediye etti. - DİYARBAKIR

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Diyarbakır, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Karaloğlu'ndan Bilgi Evi ziyareti - Son Dakika

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