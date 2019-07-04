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Vali Karaloğlu'ndan bütüncül tanıtım vurgusu

52 dakika önce

Antalya Valisi Munir Karaloğlu, Antalya markasını güçlendirmeden ilçelerdeki diğer turizm destinasyonlarının güçlendirilemeyeceğini vurgulayarak, "Bunun için mutlaka bütüncül tanıtıma geçmemiz lazım" dedi.

Vali Karaloğlu'ndan bütüncül tanıtım vurgusu, System.String[]
Antalya Valisi Munir Karaloğlu, Antalya markasını güçlendirmeden ilçelerdeki diğer turizm destinasyonlarının güçlendirilemeyeceğini vurgulayarak, "Bunun için mutlaka bütüncül tanıtıma geçmemiz lazım" dedi.

Antalya Valilik binasında belediye başkanları, turizm sektör temsilcileri ve kurum daire amirleriyle Vali Munir Karaloğlu başkanlığında bir toplantı gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de yer aldığı toplantının gündemi, 30 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek ve dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olarak kabul edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) oldu. Antalya Valisi Munir Karaloğlu, belediye başkanı ve turizmcilere 'Bütüncül tanıtım' çağrısında bulundu.

İlçelerin fuarlarda önemli destinasyonlarını ya da ilçeye özdeş yöresel ürünlerini tanıtmasında bir sakınca görmediğini ifade eden Vali Karaloğlu, bu tanıtımın Antalya markası adı altında yapılması gerektiğini söyledi. Karaloğlu, ilçelerden örnek vererek "Manavgat muzunu, susamını tanıtsın, turizmini de tanıtsın. Ona itirazımız yok ama Antalya Markasını güçlendirmeden Manavgat veya Belek markasını güçlendiremeyiz. Gidiyorum fuarda Belek. Neresi Belek? Şirket mi? Birlik mi? Dünyada başka bir yer mi? Ama Antalya Belek desen herkes bilir ki Antalya'nın çok değerli bir parçasıdır Belek. Onun için bütüncül tanıtıma mutlaka geçmemiz lazım" dedi.

Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Batı Akdeniz Turizm Birliği'ni Antalya Turizm Birliği'ne dönüştürme çabasının da bütüncül çabaya büyük destek vereceğine işaret etti.

EMİTT Fuarını önemsediklerini de sözlerine ekleyen Karaloğlu, "8 ay önceden toplantı yapıyorsak. Antalya bu işi ciddiye alıyor." dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:17 Kaynak: İHA
Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel
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