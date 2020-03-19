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Vali Karaloğlu'ndan, "Evlerimizde kalalım" çağrısı
6 saat önce
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "Mecbur kalmadıkça evlerimizde kalalım" çağrısında bulundu.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "Mecbur kalmadıkça evlerimizde kalalım" çağrısında bulundu.
Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "Kovid-19 tehdidi nedeniyle mecbur olmadıkça evlerimizde kalalım ve daima bir 'açıkkapımızın' olduğunu bilelim. Bu hassas süreçte, talep ve önerilerinizi evinizden çıkmadan 'acikkapi.gov.tr' adresi ve mobil uygulamaları aracılığıyla yapabilirsiniz." paylaşımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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