Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu'ndan Gaziler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Karaloğlu'ndan Gaziler Günü mesajı

1 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karaloğlu'ndan Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, Gaziler Günü'nün bu toprakları yurt kılmak ve yurt tutmak üzere, canlarından vazgeçen gazilerin şeref günü olduğunu ifade etti.

Bugünün, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı verilişinin 98. yıl dönümü olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Tüm gazilerimizi minnetle anıyor, onların büyük bir cesaret örneği göstererek nail oldukları bu şerefi, milletçe büyük bir coşkuyla paylaşıyoruz. Şehitlikle birlikte gazilik de bu toprakların en temel değeri olarak biliniyor. Gazilerin emanetlerine sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak önemli. Bu topraklar uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimiz sonsuza kadar başımızın tacıdır. Söz konusu vatan olunca bu toprakları elimizden alabilecek hiçbir kudret bulunmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Münir Karaloğlu, Gaziler Günü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı yayımladı
Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Mahkeme Başkanı, Adnan Oktar'ın sağ koluna sordu: "Kedicikler cinsel ilişki kölesi miydi?"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:39:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu'ndan Gaziler Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]