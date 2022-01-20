Üye Girişi
Vali Karaloğlu'ndan Kent ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Vali Karaloğlu'ndan Kent ailesine taziye ziyareti

20.01.2022 16:46
Vali Karaloğlu'ndan Kent ailesine taziye ziyareti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Beyazay Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Nezihe Kent'in vefatı dolayısıyla aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Beyazay Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Nezihe Kent'in vefatı dolayısıyla aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, hayatını kaybeden hayırsever kişiliğiyle bilinen özel çocukların annesi Nezihe Kent'in ailesini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından Vali Karaloğlu, Kent'e Allah'tan rahmet, aileye sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyarete, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi de yer aldı.

YORUMLAR
500

Türkiye Beyazay Derneği, Münir Karaloğlu, Nezihe Kent, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Karaloğlu'ndan Kent ailesine taziye ziyareti - Son Dakika


Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı         
16:49
Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek         
16:35
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz         
16:28
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Kar görmeye alışık olmayan Şanlıurfalılar, buzlanan yolda ayakta duramadı Kar görmeye alışık olmayan Şanlıurfalılar, buzlanan yolda ayakta duramadı         
15:04
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız         
13:28
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti         
11:01
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
16:49 Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı
16:35 Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi
16:35 Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek
16:28 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz
16:12 Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor
16:12 "Konya'dan belalım geldi..." Bunlar, aile sağlığı merkezinde katledilen hemşirenin son sözleri!
15:58 Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?
15:56 Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam
15:54 Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti
13:41 6 ay önce eşini kaybeden kadının en yakın arkadaşını çaldılar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 16:53:41. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Karaloğlu'ndan Kent ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement