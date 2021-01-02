Vali Karaloğlu'ndan "Lojistik Köy" ile "Peynirciler Çarşısı" projelerine ilişkin toplantı - Son Dakika

Vali Karaloğlu'ndan "Lojistik Köy" ile "Peynirciler Çarşısı" projelerine ilişkin toplantı

02.01.2021 12:11
Vali Karaloğlu'ndan

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Lojistik Köy" ve "Peynirciler Çarşısı" projelerine yönelik iki toplantı gerçekleştirdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Lojistik Köy" ve "Peynirciler Çarşısı" projelerine yönelik iki toplantı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, dünyada yükselen sektörlerden birisi olan ithal ve ihraç edilen ürünler ile hammaddelerin taşınmasından, iç piyasaya yönlendirilecek her türlü malzemenin depolanmasına kadar çeşitli hizmetlere dönük katkı sunacak ve aynı zamanda üretim maliyetlerini de düşürecek "Lojistik Köy" projesine yönelik toplantı yaptı.

Devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Karaloğlu, projenin Diyarbakır'a olduğu kadar bölgeye sağlayacağı katkıların da üzerinde durarak lojistik altyapısı güçlü ülkelerin bölgelerinde rekabet avantajı yakalayacaklarını vurguladı.

Karaloğlu, bulunduğu konumla bölgenin en önemli ticaret yollarının üzerinde yer alan Diyarbakır için önemli bir proje olan Lojistik Köy projesinin aynı zamanda önemli bir istihdam alanı olacağını bildirdi.

Proje, Diyarbakır'a yüksek katma değer üreten, bilgi ekonomisi ve teknolojik dönüşümde öncülük ederek tarım, dış ticaret ve lojistik kenti olma yönünde katkı sağlayacak.

210 hektarlık alana inşa edilecek, 404 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve içerisinde 58 adet A+sınıf depolama alanı bulunacak Lojistik Köy'de ayrıca nakliye komisyoncuları binası, servis istasyonları, sosyal tesisler ile benzin istasyonları, tır ve konteyner park alanlarının da yer alması planlanıyor.

Karaloğlu, kentin önemli bedesten çarşılarından olan Peynirciler Çarşısı'na işlevsellik kazandırmak amacıyla yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda da proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirilen toplantıda Karaloğlu, çarşının hem mimarisi hem de iç tasarımıyla özgün bir yapı olmasını istedi.

Vali Karaloğlu, 2 kat olarak tasarlanan ve içerisinde soğuk hava deposu ile otoparkın da yer alacağı çarşının projesiyle ilgili gerekli çalışmaların hızla tamamlanarak 2021 programına alınması talimatını verdi.

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Karaloğlu'ndan 'Lojistik Köy' ile 'Peynirciler Çarşısı' projelerine ilişkin toplantı - Son Dakika


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