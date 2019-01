Vali Karaloğlu'ndan Pahalı Sebze Açıklaması

Vali Karaloğlu'ndan pahalı sebze açıklaması Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Tarladan çıkan ürün vatandaşın mutfağına ulaşıncaya kadar yüzde 30 kaybımız var. O nedenle zaten fiyatlar yüzde 30 artmış demek.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu:

"Tarladan çıkan ürün vatandaşın mutfağına ulaşıncaya kadar yüzde 30 kaybımız var. O nedenle zaten fiyatlar yüzde 30 artmış demek."

"Bu zinciri düzenleyerek, kaybı yüzde 5'lere getirdiğiniz zaman, fiyat avantajımız olacak, bizim problemimiz bu."

"Markette denetim yapmak sorunu çözmez, anlık çözer, kökten çözmez, sistemi düzeltmemiz gerekir."

"Sera atıklarının doğru şekilde bertaraf edilmesi gereken metotları bulmalıyız"



ANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, son dönemde sebzedeki pahalılıkla ilgili, "Türkiye'de maalesef bizim üretimden son tüketiciye zincirimiz tam çalışmıyor. Tarladan çıkan ürün vatandaşın mutfağına ulaşıncaya kadar yüzde 30 kaybımız var. O nedenle zaten fiyatlar yüzde 30 artmış demek. Bu zinciri düzenleyerek, kaybı yüzde 5'lere getirdiğiniz zaman, fiyat avantajımız olacak, bizim problemimiz bu" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Kent Buluşmaları'nın konuğu oldu. ATB Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, ATB Başkanı Ali Çandır, ATB üyeleri ve gazetecilerle bir araya gelen Vali Karaloğlu, Antalya'nın turizm ve tarım gibi iki başat sektörünün olduğunu vurguladı. Antalya'nın Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, sadece yerli ve yabancı 20 milyon turisti değil, Türkiye'yi doyurmaya çalışan bir kentte yaşadıklarını bildirdi.

Antalya'da tarımsal üretimde yer alan çiftçilerin bilinçli olmasından övgüyle bahseden Vali Münir Karaloğlu, "Antalya üretiyor. Bitkisel ve hayvansal üretimde kentin tarımının büyüdüğünü görüyoruz. Son iki yılda yaş sebzede yüzde 2'lik, meyvede yüzde 7'lik bir artışın olduğunu görüyoruz. Kırmızı et üretiminde ise yüzde 22 büyüdü. Bu durum turizmin hareketliliğine de bağlanabilir" dedi.

Antalya'da tarımın gelişmesi, bilinçli yapılması ve zararlılarla mücadelenin bilinçli yapılması için devlet ve çiftçi örgütleri ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Vali Karaloğlu, "Geçen yıl domates üreticisini canından bezdiren tuta ile meyvede çeşitli zararlılar ile mücadele ettik. Bu mücadeleyi çiftçi ile birlikte yapmalıyız. Bu zararlılarla mücadelede en büyük sorun sera atıklarının bertaraf meselesidir. Bunun bir türlü bertaraf edilmesini sağlayamadık. Bölgesel çözümlerle bunu çözebiliriz. Bu sorunu kent olarak çözmemiz gerekiyor. Sera atıklarını mutlaka bertaraf etmeliyiz. Atıkları seranın bir köşesinde saklayarak zararlının yaşaması için ortam oluşturulmuş oluyor. Yakarak yok etme de doğru değil. Biyolojik metodlarla yok edecek metotlar üretmeliyiz" diye konuştu. Atıkların ekonomik olarak değerlendirilebileceğinin altını çizen Vali Karaloğlu, çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları ve desteklerin devam ettiğini kaydetti.



"500 genç faydalandı"

Antalya'da çiftçiye hibe desteklerinin devam ettiğini kaydeden Vali Münir Karaloğlu, "Kırsalda genç nüfus kalmadı, yaş ortalaması çok yüksek. Genç nüfusu yeniden tarıma katabilmek için gençlerimize 15 milyon TL hibe verdik. 500 gencimiz bu destekten istifade etti" dedi.

Vali Karaloğlu, havaların soğuk gitmesiyle birlikte domatesin tadı ve renginin değiştiğini ifade ederek, "Ama seralarımızı daha nitelikli hale getirebiliriz. Bunun hükümetimiz de farkında, seraları daha teknolojik hale getirebilirsek üretimi arttırabiliriz. Hal yasasıyla ilgili konularda var. Üretim ile tüketim komisyonculuğunun farklı olduğunu, bunun ikisine de aynı şekilde bakılmaması gerektiğini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iletti. Bakan Albayrak, bunu değerlendireceklerini söyledi. Antalya üretim şehri, halde oluşan fiyat nihai fiyat değil. Nihai fiyat ya İstanbul ya Ankara'da oluşuyor" açıklamasını yaptı.



"Yağışlı hava üretimi düşürdü"

2018 yılı Türkiye'de sorunlarla boğuşulan yıl olduğunu anımsatan Karaloğlu, "Antalya'da hem tarım hem turizmin iyi geçmesi biz Antalya'da o kadar hissetmedi. Antalya daha rahat sezon geçirmiş olduk. 2019 yılı daha iyi olacak. Verilere bakıldığında turizme ön satışlarda daha iyi sezon geldiğini görüyoruz. Tarımda havalar yağışlı gidiyor. Kar ve yağmur da bereket. Uzun sürünce seracı için bereket, mal üretiminde ciddi bir düşüş var" ifadelerine yer verdi.



"Rusya'nın domates ithalatı iki kat arttı"

Her şehrin önce çıkmış sektörleri olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Antalya'da turizm yokken tarım vardı. Ama bugün Antalya turizmi tarımı da destekliyor. Antalya Türkiye'yi de doyuran, 500 milyon dolarlık ihracatı olan şehirden bahsediyoruz. Her geçen yıl ihracatımız artıyor tarımda. Rusya bu yıl 100 bin ton domates alacağını ifade etti" dedi. Yüksek gerilim altındaki arazilerin tahsisinin temin edilmesi sorusuna Vali Karaloğlu, "Çok mantıklı ve doğru bir istek. Mevzuat ne diyor bakalım. Atıl bir varlığı da hayata geçirmiş oluruz" cevabını verdi.

"Piyasadaki sebze fiyatlarındaki dengesizlik nasıl giderilecek? Denetim yapılıyor mu?" sorusuna Vali Karaloğlu şu cevabı verdi:

"Kaliteli üretmek ve kaliteli malı, en uygun fiyatla son tüketiciye ulaştırabilmek, yeni hal yasasının mantığı bu. Türkiye'de maalesef bizim üretimden son tüketiciye zincir tam çalışmıyor. Bizim tarladan çıkan ürün vatandaşın mutfağına gidinceye kadar yüzde 30 kaybımız var. O nedenle zaten fiyatlar yüzde 30 artmış demek. Bu zinciri düzenleyerek kaybı, yüzde 5'lere getirdiğiniz zaman, yüzde 25 fiyat avantajımız olacak. Bizim problemimiz bu. Enflasyon konuşuluyorken, domates konuşuluyor. Zinciri tam oluşturamadıktan sonra bu işi daha çok konuşuruz. Hedef kaliteli üretmek, son tüketiciye ucuz ulaştırabilmek, bu hepimiz için büyük bir sorumluluktur. Bunu sağlayacak çağdaş alt yapıyı da kurmamız gerekir. Komisyonculuk, meselenin yüzde biri bile değil. Sadece komisyonculuk konuşuluyor oldu. Bu doğru değil, sistemin tamamını konuşmamız gerekir."



"Denetim yapılıyor"

"Denetim yapılıyor mu?" sorusuna Vali Karaloğlu, "Denetim tabiki yapılıyor. Son noktada gidip sadece marketi, zinciri oluşturamazsanız bunu sağlayamazsınız. Bataklık durur, siz sinekle uğraşırsınız. Kesin çözüm değil. Şu an markete gidip denetim yapmak, sistemdeki aksaklıkları gidermeden sadece gidip markette ya da pazarda denetim yapmak sorunu çözmez. Anlık çözer. Kökten çözmez" cevabını verdi.



"Ekmek zammı"

Vali Karaloğlu, ekmeğe zam yapılması sorusu karşısında, "Dövizdeki anlık sıçramayı fırsat bilip ekmeğe zam yapmak doğru değil. Gereken çalışmalar yapılıyor" değerlendirmesini yaptı.

ATB Başkanı Ali Çandır ise Vali Karaloğlu'nun kendilerine büyük destek verdiğini dile getirdi. Hazine arazilerinin üretim yapmak isteyenlere tahsis edilmesi noktasındaki isteklerini dile getiren Çandır, "Antalya üretim yapma becerisi Türkiye'nin en gelişmiş kenti. Araziyi uygun fiyata temin edemeyen girişimci ya dışarı kaçıyor ya da yatırım yapmaktan vazgeçiyor. Bu yatırımları hayata geçirmek için hazineye inat arazilerin envanterinin verilmesi ve tahsis edilmesi için destek bekliyoruz" diye konuştu.



"Fiyat yüksekliği mevsimsel"

Hal yasasıyla ilgili dalgalanmaların durduğuna dikkat çeken Çandır, "Son yıllarda en büyük sorunlarımızdan birisi sebze, meyve, gıda fiyatlarının yükselmesi karşısında üretici, tarımsal ticaret yapan insanların itibarsızlaştırılmasıdır. Mevsimsel dalgalanmadan kaynaklı üretim azlığının yanında arz talep dengesizliği sorunu olabiliyor, bu da ister istemez fiyata yansıyor" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Çandır, Vali Karaloğlu'na seramik kaftan hediye etti.

