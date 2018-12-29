Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

Vali Karaloğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "yeni yıl" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karaloğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "yeni yıl" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, acısıyla tatlısıyla sevinci ve hüznüyle bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni hedefler ve umutlarla yeni bir yıla merhaba demenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Gerek Antalya gerekse Türkiye açısından 2018'in önemli, verimli bir yıl olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Ülke olarak, bir yandan barış ve huzur adası olarak kalması için bir yandan da 2023 hedeflerimize ulaşmak için çok çalıştık. Ülkemizi ve milletimizi bölmek isteyenlere fırsat vermedik. Her türlü ekonomik, siyasi ve askeri tehdit ve saldırılara karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde etkin ve kararlı bir şekilde mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Ülkemizi daha müreffeh ve daha güçlü kılmak için her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz.

2018, şehrimiz Antalya içinse adeta rekorlar yılı oldu."

Turizmde önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Karaloğlu, bir yandan hedef pazar ve ürün çeşitliliği, bir yandan da marka bilinirliğini artırırken 13 milyonun üstünde ziyaretçi sayısını aşarak, Antalya turizminin en parlak dönemine ulaştıklarını belirtti.

Turizmin yanı sıra, tarımda da yaşanan pazar sorunlarını büyük ölçüde aştıklarını, hedef pazarları artırarak, çeşitlendirdiklerini bildiren Karaloğlu, "Ülke genelinde gerçekleşen İstihdam seferberliğinde de il olarak büyük bir başarı gösterdik. Hükümetimizin destek ve teşvikleriyle kamu kurumlarımızın katkısı ve yerel yönetimlerimizin gayretli çalışmalarıyla çok sayıda eser ve hizmeti Antalya'ya kazandırdık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:30 Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel
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