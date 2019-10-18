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Vali Karaloğlu'ndan YÖREX'e tam destek

1 saat önce

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetimi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu bu yıl 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 10'uncu Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e davet etti.

Vali Karaloğlu'ndan YÖREX'e tam destek, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetimi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu bu yıl 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 10'uncu Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e davet etti.


Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ve Cüneyt Doğan ile birlikte Vali Karaloğlu'na YÖREX davetinde bulundu. Çandır, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek YÖREX ile ilgili Vali Karaloğlu'na bilgi verdi. 10 metrekare alanda 81 ilin yöresel ürünlerinin sergileneceğini belirten Çandır, bu yıl 250 bin ziyaretçi hedefinde olduklarını bildirdi. Çandır, YÖREX'e desteği nedeniyle Vali Karaloğlu'na teşekkür ederken, fuarın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılacağını bildirdi.


Karaloğlu, Yöresel Ürünler Fuarı'nın hayırlı olmasını diledi. Yöresel Ürünler Fuarı'yla coğrafi işaretin öneminin daha da anlaşıldığını belirten Karaloğlu, yöresel ürünlerin coğrafi işaret zırhıyla ekonomiye ciddi katkısının olacağına dikkat çekti. Ali Çandır'a 81 ilin yöresel ürününü Antalya'da buluşturduğu için teşekkür eden Karaloğlu, Çandır ve ekibine başarılar diledi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
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