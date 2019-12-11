Vali Karaloğlu'nun canlı yayında bahsettiği hortum görüntüsü güldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Vali Karaloğlu'nun canlı yayında bahsettiği hortum görüntüsü güldürdü - Son Dakika

Vali Karaloğlu'nun canlı yayında bahsettiği hortum görüntüsü güldürdü

6 saat önce

Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da, bir vatandaşın Konyaaltı Sahili'nde plastik boruyu eline alıp 'hortum çıktı' diye yaptığı video paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Vali Karaloğlu'nun canlı yayında bahsettiği hortum görüntüsü güldürdü, System.String[]

Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da, bir vatandaşın Konyaaltı Sahili'nde plastik boruyu eline alıp 'hortum çıktı' diye yaptığı video paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. Antalya Valisi'nin de dikkatini çeken paylaşıma ilişkin Vali Karaloğlu, "Videoyu bana atmış. Hortum mu çıktı diye merak ettik. Böyle esprilere can kurban" dedi.


Meteorolojinin aşırı yağış beklentisi nedeniyle ilk kez "kırmızı" uyarıda bulunduğu Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir vatandaş, cep telefonuyla öğle saatlerinde kayda girdi. Vatandaş, "Gördüğünüz gibi denizden çok büyük bir hortum çıktı. İnanılmaz bir şey. Meteorolojinin verdiği bilgilere kulak astım ve Konyaaltı Sahili'ne geldim. Gerçekten büyük bir hortum" sözleriyle eline aldığı plastik boruyu gösterdi. Bunu sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, Vali Münir Karaloğlu'nu da postuna etiketledi.


"Böyle esprilere can kurban"


Paylaşım, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da dikkatini çekti. Vali Karaloğlu, mizah amaçlı yapılan paylaşıma oldukça olumlu yaklaşıp, kırmızı alarma ilişkin düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi: "Hortum mu çıktı diye merak ettik. Meğer deniz kenarında plastik bir hortum bulmuş 'Konyaaltı sahilinde hortum çıktı' diye video çekip bana atmış. Böyle esprilere can kurban." - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:06 Kaynak: İHA
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