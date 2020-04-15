Vali Karaloğlu: "Pazar yerlerini gerekirse kapatırız" - Son Dakika
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Vali Karaloğlu: "Pazar yerlerini gerekirse kapatırız"

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip Korana virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, pazar yerlerinde yaşanan olumsuzluklarla ilgili, "Eğer pazar alanlarımızda kontrolü sağlayamayacaksak kapatmaktan endişe duymayız.

Vali Karaloğlu:

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip Korana virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, pazar yerlerinde yaşanan olumsuzluklarla ilgili, "Eğer pazar alanlarımızda kontrolü sağlayamayacaksak kapatmaktan endişe duymayız. Esnafımız gerekirse mağdur olabilir, gerekirse vatandaşımız sebzesiz kalabilir ancak kimsenin sağlığının tehlikeye atılmasına müsaade etmeyiz" dedi.


Video konferans toplantısı yapan Vali Karaloğlu, toplantıda Pazar yerlerinde alınacak yeni önlemler konuşuldu. Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, merkez ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere ve Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz katıldı.


Antalya'da mücadeleyi kapsamlı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Vali Karaloğlu, "Şu anda Antalya'da 190 vaka var. 10 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. 22 vatandaşımız taburcu oldu. Hastanelerde tedavisi devam eden hasta sayımız ise 55 bunlardan 9 tanesi yoğun bakımda, 5 tanesi de entübe yani cihaza bağlı olarak tedavilerine devam edilen hastalarımız. Nüfus ve vaka oranlarını karşılaştırdığımızda Türkiye'de iyi durumdayız. Ama bu durum hastalığın bittiği ve tedbirlerin elden bırakılacağı anlamına gelmiyor. Bu virüs çok kolay yayılan bir virüs, gevşettiğimiz anda önüne geçemeyeceğimiz sonuçları ortaya çıkar" dedi.


Sokak ve pazarlarda yoğunluk arttı


Korona virüsü engellemek için ülkemizde ve Antalya'da büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Geçen haftaya kadar aldığımız tedbirlerle gayet iyi gidiyorduk.Cuma gününe kadar her şey kontrol altındaydı. Özellikle Antalyalılar uyarılarımızı dikkate alıyordu. Geçen hafta Antalya sokaklarını gezdiğimde yüzde 95 oranında insanlar evlerindeydi. Fakat hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından pazartesi ve salı günü sokaklar çok kalabalıktı. Özellikle pazar yerlerinden çok şikayet aldık. Tedbir almazsak Antalya'da ipin ucunu kaçırırız" ifadelerini kullandı. Hafta sonundan önceki ciddiyetin devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yapan Karaloğlu "Bu son 2 gün yaşadıklarımız devam ederse endişem odur ki Antalya, vaka sayısı bakımından kötü illerden birisi haline gelir. Buna kesinlikle ama kesinlikle müsaade etmemeliyiz" dedi.


Pazarlar hafta içine yayılacak


Özellikle pazar yerlerinde iki gündür çok büyük bir düzensizlik ve kalabalık olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "Bu hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve muhtemeldir ki hafta sonları bu yasak devam edecek. Antalya merkezimizdeki 5 ilçemizde hafta sonu 25 pazar kuruluyor ve hafta sonu yasağı olduğu için bu 25 pazar kurulamıyor. Doğal olarak bu pazar yerlerinin müşterisi de hafta içine kayıyor. Hem pazarcı esnafı kurallara uymuyor hem de pazara giden vatandaşlar kalabalık bir şekilde alışverişini yapıyor. Bunun önüne geçebilmek, pazarlarda düzeni sağlamak ve pazarları disipline edebilmek için bizlere de yeni kararlar almak ve uygulamak düşüyor" dedi.


Kapatmaktan çekinmeyiz


Öncelikli amaçlarının pandemiyle mücadele olduğuna vurgu yapan Vali Karaloğlu, "Bizim ilk hedefimiz virüsün yayılmasını önlemek. Vatandaşın sağlığını korumak, şehrimizi bu virüsten korumak. Bunu yaparken de önceliğimiz pandemiyle mücadele, onun dışındaki tüm konular geri planda. Bundan dolayı eğer pazar alanlarımızda kontrolü sağlayamayacaksak kapatmaktan endişe duymayız. Esnafımız gerekirse mağdur olabilir, gerekirse vatandaşımız sebzesiz kalabilir ancak kimsenin sağlığının tehlikeye atılmasına müsaade etmeyiz. Bunu yaparken öncelik pandemiyle mücadele onun dışındaki tüm konular geri planda" dedi.


Pabucunu dama atalım


Pazar yerlerinde ağzında sigarayla müşteriye ürün veren esnafların da olduğuna ve bunun kesinlikle olmaması gerektiğine vurgu yapan Vali Karaloğlu "Bu büyük bir saygısızlık. Bu pandemiyle de hijyenle de dalga geçmektir. Bunları çözmemiz lazım. Ceza yazmak yetmez. Mesleğine ve müşteriye saygısı olmayan esnafa gereğini yapmamız, pabucunu dama atmamız lazım. Pazar yerlerimiz, sorumsuz insanların mekanlarına dönüşmemeli, hepimizin aileleri pazarlara gidiyor. Mutlaka pazarlarımızda insani koşullar oluşturmamız lazım" ifadelerine yer verdi.


Sosyal mesafeden ödün verilmeyecek


Antalya'nın düzenli pazar yeri noktasında kötü bir şehir olmadığını belirten Karaloğlu "İlçelerimizin hepsinde kapalı pazar alanlarımız var. Bunların tamamı haftanın bir günü için yapılmış durumda. Sokak aralarındaki pazarları pandemi süreci sonuna kadar kapatabilir onların yerine düzenli Pazar yerlerindeki Pazar sayısını ikiye, üçe, beşe çıkarabiliriz. Kontrolünü daha kolay sağlayabileceğimiz kapalı Pazar alanlarında 3 gün Pazar kurabiliriz. Esnaf sayısını da üçe bölebiliriz. Ancak şuna da dikkat edelim esnafı azaltınca esnaflar tezgahını büyütüyor. Salatalık satıyorsa lahana da satıyor. Lahana satıyorsa tezgahına domates de koyuyor. Bizim esnaf sayısını azaltmaktaki amacımız tezgahlar arasında mesafe olması bu yüzden zabıtaların bunu iyi kontrol etmesi lazım. Gerekirse zabıtaya polis ve jandarma ekiplerimiz de yardımcı olabilir" İfadelerini kullandı.


Pandemi sürecinin çok kritik olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu " Biz şuan bir kriz yönetiyoruz. Bugün alacağımız kararı değiştirip bir hafta sonra başka bir karar da alabiliriz. Bu süreci takip edip dinamik olmamı ve kontrol altına almamız lazım. Pazar yerleri konusunda da ilçelerimizde kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve esnaf odalarımızla düzenleyici yeni kurallar koyup hayata geçirmeliyiz" dedi.


Vali Karaloğlu, toplantının ardından ilçelerde kaymakamlar başkanlığında belediye başkanları ve esnaf odalarının fikir birliğiyle 24 saat içinde konuyla ilgili kararlar alınıp rapor edilmesini istedi. - ANTALYA

Vali Karaloğlu, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 04:33 Kaynak: İHA

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