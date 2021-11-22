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VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK - Son Dakika

VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK

22.11.2021 09:49

DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kulp Çayı üzerinde yapımı süren Silvan Barajı'nın tamamlanması ile 2 milyon 350 bin hektar alanın sulanacağını ve 305 bin kişiye de yeni istihdam olanağı sağlayacağını açıkladı.

DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kulp Çayı üzerinde yapımı süren Silvan Barajı'nın tamamlanması ile 2 milyon 350 bin hektar alanın sulanacağını ve 305 bin kişiye de yeni istihdam olanağı sağlayacağını açıkladı.

Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, Kulp Çayı üzerinde süren Silvan Barajı'nın inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu, 3 yıl sonra bitirilmesi öngörülen barajın, tamamlanmasıyla 305 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını ve bunun da ekonomiye önemli katkı sunacağını söyledi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAMU YATIRIMI'

Helikopterle sahayı denetleyen Vali Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapımı yürütülen barajın Türkiye'deki en büyük kamu yatırımlarından biri olduğunu belirtti. Karaloğlu Silvan Barajı ve Sulama Projesi; ana baraj ile beraber alt 7 barajdan oluşan sulama tesisi. Bugünkü 2021 yılı fiyatları ile sadece inşaat kısmı 20 milyar TL'lik büyükçe bir kamu yatırımı. Şu ana kadar projenin alt barajlarından Kuruçay, Pamukçay, Başlar barajlarında su tuttuk. Ambar Barajı'nda 2021'in sonunda su tutmaya başlayacağız. Kıbrıs Barajı'nda şu anda inşaat devam ediyor. Bulaklıdere Barajı'nın ihalesi 2021'in sonunda yapılacak ve son alt baraj olan Karacalar Barajı'nın ihalesi de 2022 de yapılmış olacak dedi.

'AVRUPA'NIN EN YÜKSEK BARAJI'

Silvan'ın 175,5 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek barajı olma özelliği taşıdığını ifade eden Karaloğlu, şunları söyledi

Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek barajı. Barajın 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi var. Büyükçe bir baraj. Sadece bugünkü rakamlarla 4 milyar TL'lik de kamulaştırma maliyeti var. Şu anda kamulaştırma işlemlerine de devam ediyoruz. Şu anda barajın taş dolgusu bitti. Ön yüzeyi betonlama çalışması devam ediyor. 2022 yılı içerisinde betonlama, ön yüzeyin betonlama çalışmaları tamamlanacak ve 2022'nin sonunda hedefimiz; Silvan Barajı'nda su tutmayı planlıyoruz. Barajın esas amacı; tarımsal sulama. 2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak. Silvan Barajı tamamlandığında Diyarbakır'da 305 bin insana yeni istihdam olanağı sağlayacak. Yıllık bugünkü rakamlarla 3,5 milyarlık bir tarımsal gayri safi milli hasıla oluşturacak.

'BARAJDA ENERJİ DE ÜRETİLECEK'

Projenin bitmesiyle Silvan, Bismil ve Sur ilçelerindeki çiftçilerin gelirinin yükseleceğini aktaran Vali Karaloğlu, şöyle devam etti

Özellikle bölgedeki sanayi, tarımsal ürünleri, pamuk gibi mısır gibi üretimini artıracak ve Diyarbakır'ı gerçek bir tarımsal üretim merkezine dönüştürecek. Bugün de Diyarbakır bir tarımsal üretim merkezidir. Diyarbakır, Silvan Barajı bittiğinde gerçek bir tarımsal üretim merkezine dönüşecek. 75 bin dekarlık dönümlük alanda Kuruçay ve Pamukçay barajlarımızdan ve Başlar Barajı'mızdan ilk sulamaya başlayacağız. Babakaya ve Silvan, 19 kilometrelik 2 tane büyük tünel var. Tünellerin tamamlanmasıyla 97 kilometrelik ana kanalın cazibe ile çalışacak olan, saniyede 211 metreküp su taşıyacak büyük bir nehir. Projenin tamamlanmasıyla ülkemiz, bölgemiz Diyarbakır'ımız çok büyük bir tarımsal ivmeyi de yakalamış olacak. Barajda enerji de üretilecek. 160 megavatlık bir enerji santrali olacak. Barajın ve projenin esas amacı ve maksadı; sulama, tarımsal sulama maksatlı inşa ettiğimiz bir proje.

'GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE'

Terör örgütü PKK'nın barajda çalışanlara zarar vermemesi için en üst seviyede güvenlik önlem aldıklarını hatırlatan Karaloğlu Silvan'da, Diyarbakır'da halkın yaşamını kolaylaştırmak için halkın gelirini artırmak için Türkiye'nin en büyük kamu yatırımını yapıyoruz. Ama burada çalışan bölgenin çocukları, Kürt çocuklarını gelip bir ahlaksız örgüt öldürmesin diye de koca bir güvenlik teşkilatı kurmak zorunda kalmışız. Bu da bizim üzüntümüz ama her koşulda bu proje tamamlanacak ve halkın hizmetine sunulacaktır diye konuştu.

VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK
VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK
VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK
VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK
VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK
VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK
VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK
VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK
VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK
VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK
VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK
VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK
VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK

Münir Karaloğlu, Silvan Barajı, Diyarbakır, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: VALİ KARALOĞLU SİLVAN BARAJI İLE 2 MİLYON 350 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK - Son Dakika
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