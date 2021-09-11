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Vali Karaloğlu: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehir Diyarbakır - Son Dakika

Vali Karaloğlu: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehir Diyarbakır

11.09.2021 20:35
Vali Karaloğlu: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehir Diyarbakır, System.String[]

DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Vali Münir Karaloğlu, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehrin Diyarbakır olduğunu belirtti.

DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Vali Münir Karaloğlu, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehrin Diyarbakır olduğunu belirtti. Karaloğlu, "Bir taraftan şehri mamul ediyoruz, imal ediyoruz. Bir taraftan da çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize ve muhtaçlara dokunacak özel sosyal projeler yapıyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce 11 ayrı ilçede 65 milyon 258 bin 581 liralık 10 yatırımın temeli düzenlenen törenle atıldı. Vali Münir Karaloğlu öncülüğünde gerçekleştirilen temel atma törenine AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Sur Belediyesi Başkanvekili Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı. Yapılan temel atma töreninde Dicle, Hazro, 500 Evler Parkları, Bismil Parkı peyzaj düzenlemesi, Hani'de dekoratif aydınlatma, Fiskaya'da cam teras, eski Mardin yolu, Bismil ve Hani'de yol yapım, köprü ve sanat yapıları, Bağlar'da kapalı semt pazarı, Ali Emiri Bilgi Evi ve kırsal mahallelere yapılacak tarımsal amaçlı 55 havuzla ilgili bilgiler verildi.

'11 AYRI İLÇEDE 10 HİZMETİN BUGÜN TOPLU OLARAK BURADAN TEMELİNİ ATACAĞIZ'Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da bugün artık hizmetlerin teker teker  temel atma törenine zaman bulamadıkları için toplu temel atma töreni yaptıklarını söyledi. Karaloğlu, "11 ayrı ilçede 10 hizmeti bugün toplu olarak buradan temelini atacağız. Bu hizmetlerin en önemlisi şu anda üzerinde bulunduğumuz eski Mardin yolu olarak bilinen yeni Mardin Yolu'ndan Bağıvar Köprüsü'ne kadar olan bu yolu bölünmüş yol olarak ihale ettik. Şu anda bugün Çarıklı bölgesindeki köprünün temelini atacağız. Köprüyle bölünmüş yol olduğu için bir gidiş, bir geliş ve iki köprü haline getiriyoruz. Yeni köprünün temelini ve yolun temelini atacağız. Bu yol önemli bir yol, bu yol niteliği çok kötü olduğu için çok şikayet aldık. Diyarbakır halkından ilk geldiğimde talebiniz ne? diye sorduğumuzda en çok talep edilen konulardan bir tanesiydi. Eski Mardin yolunun niteliğinin düzeltilmesi, bölünmüş yol haline getirilmesidir" diye konuştu.'BU ŞEHİRDE BELEDİYECİLİK YAPILMAMIŞ'Önceki dönemlerde Diyarbakır'da belediyecilik yapılmadığını belirten Karaloğlu, "Batıdaki şehirlerde neredeyse cadde ve sokaklar üzerinde kurulan bizim vahşi pazar dediğimiz caddeyi kapatarak, ambulansın ve itfaiyenin giremeyeceği şekilde pazar kurulmazken, bütün pazarlar kapalı semt pazarlarına dönüşürken Diyarbakır'da kapalı semt pazarı yok. Şimdi ilkini Bağlar ilçesinde en modern şekilde yapacağız. Orada hem halkın ürettiği ürünü tüketiciyle buluşturacağız. Hem pazarcı esnafımızı yağmurdan çamurdan ve güneşten koruyacak. Hem kışın soğuktan yazın güneşten koruyacak altyapısıyla mükemmel kapalı pazar alanımız olacak. Bir taraftan şehri mamul ediyoruz imal ediyoruz. Bir taraftan da çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize ve muhtaçlara dokunacak özel sosyal projeler yapıyoruz. Sosyal belediyeciliğin bugün en güzel örnekleri verildiği şehir Diyarbakır ve bunu veren de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'dir. Sur bölgesinde çukur eylemlerinde yok edilen tarihi eserlerden bir tanesi eski çorbahane vakıflar tarafından onarıldı ve orayı çok güzel bir akademik üniversite merkezine dönüştürdük. Gençlerimiz gelsinler Sur içerisinde hem tarihi doya doya gezsinler hem otursunlar orada fikri tartışmalar yapsınlar. Edebiyat tartışsınlar, şiir okusunlar birbirleriyle kaynaşsınlar. Bu şehre gelen öğrencilerimiz için de akademik liseler oluşturduk" şeklinde konuştu.'ENGELLİLER İÇİN MOLA EVİ KURDUK AMA DAHA ÇOK ANNELER İÇİN'Engellilerle ilgili olarak son dönemde gündemde de olan bir maddeyi yatırımlar arasına aldıklarını ifade eden Karaloğlu, şunları söyledi:

"Mola evleri kuruyoruz. Engelli çocuğu olan anne ve babalar çok iyi bilir, engelli çocuğu olup da 20 yıldır evinin kapısına dışına çıkamayan anneler var. Ben çok iyi biliyorum. İşte bu anneler çocuğunu gelip gündüz bizim mola evine bırakacak. Gidecek çarşıda, pazarda veya hastanede işini görecek sonra gelecek çocuğunu alacak ve tekrar evine gidecek. Biz o kendi işini yaparken çocuğuna uzman öğretmenlerle ve bakıcılar tarafından hizmet sunacağız. Ben bu hizmeti Antalya'da gördüm. Oradaki belediye başkanı yapmıştı, çok etkilenmiştim. Oradaki anneleri dinlediğimde çok etkilenmiştim. Allah fırsat verdi belediye başkanlığına Diyarbakır'da. İlk talimatlarımdan birisi de bu oldu. Engelliler için mola evi, ama daha çok anneler için."


Vali Karaloğlu: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehir Diyarbakır
Vali Karaloğlu: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehir Diyarbakır
Vali Karaloğlu: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehir Diyarbakır
Vali Karaloğlu: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehir Diyarbakır
Vali Karaloğlu: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehir Diyarbakır

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Mardin, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Karaloğlu: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehir Diyarbakır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Karaloğlu: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehir Diyarbakır - Son Dakika
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