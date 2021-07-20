Vali Karaloğlu, Sultan Sasa'nın Sembolik Türbesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Karaloğlu, Sultan Sasa'nın Sembolik Türbesini Ziyaret Etti

20.07.2021 13:10
Vali Karaloğlu, Sultan Sasa'nın Sembolik Türbesini Ziyaret Etti

Vali Karaloğlu, Sultan Sasa'nın Sembolik Türbesini Ziyaret EttiVali Münir Karaloğlu, arife gününde Diyarbakır'ın ilk müslüman valisi Sultan Sasa'nın sembolik türbesini ziyaret etti.

Vali Karaloğlu, Sultan Sasa'nın Sembolik Türbesini Ziyaret EttiVali Münir Karaloğlu, arife gününde Diyarbakır'ın ilk müslüman valisi Sultan Sasa'nın sembolik türbesini ziyaret etti. İslam ordularının 639 yılında Diyarbakır'ı fethinin hemen ardından Hazreti Ömer tarafından vali olarak Diyarbakır'a atanan Sultan Sasa'nın sembolik türbesi Vali Karaloğlu tarafından ziyaret edildi. Sahabe-i Kiramdan Sultan Sasa'nın sembolik türbesinin başında dua eden Karaloğlu, yaptığı açıklamada " Kurban Bayramı'mız mübarek olsun. Diyarbakır'ımızın ilk Müsluman Valisi, sahabe-i Kiramdan Sultan Sasa'nın mescidi ve makamını ziyaret edip Fatiha okuduk. Diyarbakır'ımızı İslam'la şereflendiren tüm sahabelerimizin ruhu şad olsun. Eyd ü erafata we bimbarek be" ifadelerini kullandı. İslam ordularının Diyarbakır'ı fethi sırasında yaralanan ve Hz. Ömer tarafından Diyarbakır'a vali olarak atanan Sultan Sasa bin Sahvan El Abdi, fetihten 6 ay sonra şehit olmuş. Merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde, Hasan Paşa Han'ının karşısında 1926 yılında yıktırılan Hz. Sa'saa Caminin haziresinde bulunan kabri, 1926 yılında Belediyece Gazi Caddesinde yapılan yol genişletme çalışmaları nedeniyle Sur dışındaki Rızvan Ağa denen alana defnedilmiş. Yıktırılan caminin yerine, 24. 02. 2007 tarih ve 377 sayılı Kültür Varlıkları koruma kurulundan alınmış onaylı proje kapsamında mescid ve ahşaptan sembolik bir türbe yapılmış.

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, İslam, Sasa, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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