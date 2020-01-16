Vali Karaloğlu, turizm fuarına katıldı - Son Dakika
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Vali Karaloğlu, turizm fuarına katıldı

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Avrupa'nın en önemli turizm fuarlarından birisi olarak kabul edilen bu yıl 50'ncisi düzenlenen Utrecht Turizm Fuarı'na katıldı.

Vali Karaloğlu, turizm fuarına katıldı, System.String[]

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Avrupa'nın en önemli turizm fuarlarından birisi olarak kabul edilen bu yıl 50'ncisi düzenlenen Utrecht Turizm Fuarı'na katıldı.


Fuarın resmi açılışı dolayısıyla Türkiye standında düzenlenen resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve sektör temsilcileri katıldı.


Hollanda'nın Utrecht kentindeki Jaarbeurs salonunda düzenlenen fuarda Türkiye, 628 metrekarelik stantla en büyük katılımcı oldu. Utrecht Turizm Fuarı'na katılanlara, Türkiye, Antalya ve Kemer'in doğal güzellikleri, kültürel yapısı, doğal miras alanlarına ve turizm potansiyellerine dair bilgiler verildi.


Fuarda konuşan Bakan Ersoy, "Türkiye'nin fuardaki standına ilgi yüksek, 2018'den itibaren Hollanda'dan Türkiye'ye dönük yolcu trafiğinde ciddi bir atış yaşandı. Hollanda pazarında, geçen seneyi de yüzde 12'ye yakın bir artışla kapattık. Şu anki satışları incelediğimizde Türkiye'nin 2020'de de Hollanda'dan gelen turist sayısını yüzde 10 civarında arttıracak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.


Vali Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göstergelerin geçen yıla göre çok daha iyi göründüğünü, 2020'de daha büyük rekorlar beklediklerini belirtti. Vali Karaloğlu, turizmcilerimize bol kazançlı, başarı dolu bir yıl dilediğini ifade etti.


Vali Karaloğlu ve Bakan Ersoy, Utrecht Turizm Fuarı 2020'de Türkiye stantlarını tek tek ziyaret ederek, sektör temsilcilerine başarılar diledi.


Utrecht Turizm Fuarı 19 Ocak Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Utrecht, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
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