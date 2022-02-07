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TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı

07.02.2022 15:36

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi detay Aşılama servisi TURKOVAC aşısı detay Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu'nun aşı olma görüntüsü Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu'nun açıklaması TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı Batman İl Sağlık Müdürü Dr.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi detay

Aşılama servisi

TURKOVAC aşısı detay

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu'nun aşı olma görüntüsü

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu'nun açıklaması

TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı

Batman

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde 5. doz aşısını TURKOVAC yaptırdı.

Pamukçu, gazetecilere, kentte yerli aşı olan TURKOVAC'ın uygulanmaya başlandığı söyledi.

5. doz aşı olarak tercihini TURKOVAC'tan yana kullandığını ifade eden Pamukçu, "Aşımız tüm güvenlik testlerinden ve Dünya Sağlık Örgütünün uygun gördüğü tüm standartlardan geçtikten sonra ülkemizde kullanılmaya başladı. Yerli aşımız olmasının ayrı bir gücü var." şeklinde konuştu.

Kovid-19 salgının sona ermesi için tüm Batmanlıları yerli TURKOVAC aşısı yaptırmaya davet eden Pamukçu, "Bütün halkı aşı yaptırmaları için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine davet ediyoruz.." dedi.

Pamukçu son 15 günde kentte vaka sayılarının attığına dikkati çekerek, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Batman'da aşılama oranının yüzde 62,8 seviyesinde olduğunu kaydeden Pamukçu, bir an önce yüzde 65'in üzerine çıkılıp, sarı iller kategorisine ulaşmak istediklerini belirtti.

Mardin

Mardin Eğitim Araştırma Hastanesinde Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başladı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, aşı yaptırmak isteyenlerin internet veya telefonla randevu alabileceklerini aktardı.

Yavuz, "Bu hastalıktan korunmanın en etkili yöntemi olan aşı için kolları sıvamaya hazırız." ifadesini kullandı.

TURKOVAC aşısı yaptıran vatandaşlardan Bünyamin Aytaç, böyle bir imkan sunulduğu için mutlu olduklarını dile getirdi.

Yerli aşının Mardin'e ulaştığını öğrendiklerinde hemen randevu alarak hastaneye geldiklerini anlatan Aytaç, "Aşımızı olduk, mutluyuz ve gururluyuz. Herkes aşısını olursa toplum olarak daha güzel yerlere geliriz." diye konuştu.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan 9 çocuk 23 torunu bulunan 68 yaşındaki Abdullah Alkan ise daha önce 3 kez aşı yaptırdığını 4. doz olarak TURKOVAC'ı tercih ettiğini belirtti.

Alkan herkese aşı olmaları tavsiyesinde bulunarak, "TURKOVAC yaptırdım. En güzeli bizim yerli malımız." ifadelerini kullandı.

TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı
TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı
TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı
TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı
TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı
TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı
TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı
TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı
TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, TURKOVAC, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başladı - Son Dakika


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