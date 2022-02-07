VALİ KARALOĞLU: TURKOVAC'I AŞILAMA ORANINI ARTIRMAK İÇİN KALDIRAÇ OLARAK GÖRÜYORUZ - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre aşılama oranı yüzde 63,7'e ulaşan Diyarbakır'da, Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, yerli aşı Turkovac yaptırdı. Vali Karaloğlu "Turkovac'ı, Diyarbakır'da aşılama oranını artırmak için bir kaldıraç olarak görüyoruz" dedi.

Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Sağlık Bakanlığı'nca kente 4 bin yerli aşı Turkovac gönderildiğini açıkladı. İlk aşıyı kendisinin yaptırdığını belirten Vali Karaloğlu "Maalesef aşılama oranında Diyarbakır olarak Türkiye'nin en düşük illerinden biriyiz. Turkovac'ı, Diyarbakır'da aşılama oranını artırmak için bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan aşı olunması çağrısında buluyoruz" diye konuştu.

'VAKALAR CİDDİ ORANDA ARTTI'

Covid-19 ile ilgili mücadelenin de tüm hızıyla sürdüğünü belirten Vali Karaloğlu, "Omicron varyantı, ilk önce Türkiye'nin batı yakasını şimdi de kısmen doğuya doğru bize de geldi. Son dönemde Diyarbakır'da da vakalarımızın ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Artık pandemiden korunmanın en kestirme yolunun aşı olduğu çok aşikardır. Bu hastalıktan korunmak için en azından ayakta geçirmek için mutlaka aşı olmamız gerekiyor. Bunu bilim insanları söylüyor" ifadelerini kullandı.

MAVİ KATEGORİ İÇİN ÇAĞRI

Aşı çağrısını yineleyen Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

"Diyarbakır'a yerli ve milli aşımız 4 bin adet Turkovac aşısı ulaştı ve bugün itibarıyla vatandaşlarımız hem randevulu hem de randevusuz olarak hastaneye gittiklerinde imkan varsa olabileceklerini buradan duyurmak istiyoruz. Turkovac'ı, Diyarbakır'da aşılama oranını artırmak için bir kaldıraç olarak görüyoruz. Belki vatandaşlarımızın bir kısmının böyle bir beklentisi vardı. Turkovac ile beraber Diyarbakır'ımızı da diğer mavi iller kategorisine hep beraber almamız lazım ki, hastalıkla daha sağlıklı mücadele edebilelim. Yoksa hastalık can almaya devam ediyor."