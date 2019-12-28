Vali Karaloğlu, uygulamaya katılan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Karaloğlu, uygulamaya katılan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu - Son Dakika

Vali Karaloğlu, uygulamaya katılan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması"na katılan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması"na katılan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu.

Vali Karaloğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) yılbaşı için alınan tedbirlere ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentte huzurlu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Turizm kenti Antalya'da vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yılı karşılaması için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Karaloğlu, "12 bin 400 personelimiz ve yaklaşık bin 800 ekibimiz sokakta olacak. Bir helikopter, 3 drone, 12 yüzer unsurumuz denizde ve sahillerimizde yine güvenliği sağlamak üzere görev başında olacak." diye konuştu.

Karaloğlu, yılbaşı gecesi vatandaşların alkolü araba kullanmamalarını tavsiye etti ve 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması durumunda alkollü kişilerin evlerine kadar bırakılabileceğini dile getirdi.

Konuşmasının ardından Vali Karaloğlu, Alanya, Aksu, Akseki, Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde uygulama yapan ekiplerle görüntülü bağlantı kurarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve güvenlikten sorumlu kurum temsilcileri katıldı.

Vali Karaloğlu, uygulamaya katılan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu

Vali Karaloğlu, Antalya, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:02 Kaynak: AA
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