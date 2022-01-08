Vali Karaloğlu ve gençler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve gençler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda düzenlenen etkinlikte, filmi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Filmin sonunda gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, bu topraklarda yaşanmış hikayelerden oluşan beyaz perdeye aktarılan filmi seyrettiklerini söyledi.

Gerçek hayatta yaşanan iki kahramanın hayatının kesişmesini anlatan filmi izlerken duygulu anlar yaşadıklarını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Zaman zaman hüzünlendik. Şunu da fark ettik bu topraklarda hep Eren Bülbül'ler ve Ferhat komutanlar var. Bu topraklar Erenlerin sayesinde, Ferhat komutanların fedakarlığıyla ve vatanseverliğiyle ilelebet uyanış gençlikle var olacak. Hem şehitlerimizi unutmayacağız hem de ihaneti unutmayacağız. Bu filmde bir taraftan vatan sevgisi, acı, fedakarlık, adanmışlık ve sadakat var. Diğer taraftan da ülkesine ve insanına ihanet var. İnşallah hem fedakarlıkları hem bu toprakları toprak yapan şehitlerimizin aziz hatırasını unutmayacağız. Gençlerimize bunu aktaracağız. Gençlerimiz uyanık olarak bu topraklarda bu ve benzeri olaylara fırsat vermeyecekler diye temenni ediyorum. Filmde emeği geçenlere teşekkür, şehitlerimizi de rahmetle yad ediyorum."

Filmde Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün öyküsü anlatılıyor.