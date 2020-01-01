Vali Karaloğlu yeni yıla görev başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti - Son Dakika

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yılbaşı gecesi görev yapan polis, asker ve itfaiyeleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Karaloğlu, yılbaşı gecesi Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı botunu ziyaret etti.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Karaloğlu, kentin farklı noktalarındaki yoğunluğu MOBESE kameralarının kaydettiği görüntülerden takip etti.

Nöbetteki tüm personelin yeni yıllarını tebrik eden Karaoğlu, 2020'ye Döşemealtı ilçesindeki yol uygulama noktasında girdi.

Durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların da yeni yılını kutlayıp çikolata ikram eden Karaloğlu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da huzurlu bir yılın daha geride kaldığını söyledi.

Halkın huzuru ve mutluluğu için nöbette olan kamu görevlilerini ziyaret ettiklerini belirten Karaloğlu, "Antalya, 2020'de de yine tarımıyla turizmiyle huzuruyla Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi, vitrini olacak. 2020 yılında hem kentimizi hem de ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için hep beraber çok çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Karaloğlu, İl Jandarma Komutanlığını ziyaretinde ise "Ailesini en çok özleyen kim?" sorusuna el kaldırarak ilk önce karşılık veren Kayserili er Doğan Gültekin'e sürpriz yaptı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'un cep telefonundan erin ailesini arayan Karaloğlu, askerin babası Metin ve annesi Güldane Gültekin ile görüntülü görüşmesini sağladı.