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Vali Karaömeroğlu'ndan engelli memura ilk iş gününde ziyaret - Son Dakika

Vali Karaömeroğlu'ndan engelli memura ilk iş gününde ziyaret

17.02.2022 12:17
Vali Karaömeroğlu'ndan engelli memura ilk iş gününde ziyaret

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 8 Şubat'ta engellilere yönelik memur atamasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan Şehri Elmacı'yı ilk mesai gününde ziyaret etti.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 8 Şubat'ta engellilere yönelik memur atamasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan Şehri Elmacı'yı ilk mesai gününde ziyaret etti.

Karaömeroğlu, beraberinde eşi Filiz Karaömeroğlu ve diğer ilgililerle Elmacı'yı göreve başladığı Milli Eğitim Müdürlüğündeki odasında ziyaret etti.

Karaömeroğlu, burada çiçek takdim ettiği Elmacı'ya görevinde başarılar diledi.

Elmacı da ziyaretlerinden ötürü Karaömeroğlu çiftine teşekkür etti.

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milli eğitim bakanlığı, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Karaömeroğlu'ndan engelli memura ilk iş gününde ziyaret - Son Dakika


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