Vali, karne alan öğrencilerle kartopu oynadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali, karne alan öğrencilerle kartopu oynadı - Son Dakika

Vali, karne alan öğrencilerle kartopu oynadı

6 saat önce

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Vali, karne alan öğrencilerle kartopu oynadı, System.String[]

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. 170 bin 860 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını kentte Vali Aydın Baruş, ilkokul öğrencileriyle kartopu oynayarak çocukların heyecanına ortak oldu.


2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısında Malatya'da 170 bin 860 öğrenci bugün itibariyle yarıyıl tatiline girdi. Malatya'da 846 okulda karne heyecanı yaşanırken Malatya Valisi Aydın Baruş ve diğer yetkililer Yeşilyurt ilçesinde bulunan Selahattin Eyyübi İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.


Burada öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Baruş, 17 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin 3 Şubat'a kadar süreceğini belirterek, "Malatya geneli 170 bin 860 öğrenci karne alıyor. Çocuklarımızın iyi bir şekilde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz, ailelerde bu konuda öğrencilerimize yardımcı olsunlar. Bu süre zarfından yararlı faaliyetlerde gerçekleştirebilirler" dedi.


Sınıftaki karne töreninin ardından dışarı çıkan Vali Baruş'a öğrenciler sürpriz yaptı. Kar yağışının etkili olduğu Malatya'da öğrenciler Vali Baruş'a kartopu fırlatınca renkli görüntüler yaşandı. Vali Baruş da öğrencilere karşılık vererek onlarla kartopu oynadı. Öğrenciler daha sonra günün anısına Vali Baruş ve diğer yetkililerle birlikte toplu hatıra fotoğraflı çektirdi.


Karne törenine Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç ile Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da katıldı. - MALATYA

Yeşilyurt, Türkiye, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:07 Kaynak: İHA
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