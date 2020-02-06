Vali kayıp operatörün arandığı alanda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali kayıp operatörün arandığı alanda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali kayıp operatörün arandığı alanda incelemelerde bulundu

6 saat önce

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 4 Şubat günü Gölyaka ilçesinde meydana gelen heyelanda kaybolan kepçe operatörü Muhammet Yılmaz için yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında Gölyaka Kaymakamlığı'ndan bilgi aldı.

Vali kayıp operatörün arandığı alanda incelemelerde bulundu, System.String[]

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 4 Şubat günü Gölyaka ilçesinde meydana gelen heyelanda kaybolan kepçe operatörü Muhammet Yılmaz için yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında Gölyaka Kaymakamlığı'ndan bilgi aldı.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, kayıp operatör Muhammet Yılmaz için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri hakkında Gölyaka Kaymakamlığı'nda yetkililerden bilgi aldı.


Vali Dr. Zülkif Dağlı'ya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan eşlik etti. Vali Dağlı akabinde arama kurtarma faaliyetlerinin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.


Olay; 4 Şubat günü Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar Dereevleri mevkiinde meydana gelen heyelana müdahale etmek için çalışma yapan Muhammet Yılmaz'ın kullandığı iş makinesi daha büyük bir heyelan gelmesi sonucu dere yatağına düşmesi sonucu operatör dere yatağında kaybolmuştu. - DÜZCE

Muhammet Yılmaz, Zülkif Dağlı, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:04 Kaynak: İHA
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