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Vali Kaymak: "112'ye gereksiz çağrı yapmayın"

6 saat önce

112'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünde sağlıkçılar ile bir araya gelen Samsun Valisi Osman Kaymak, "112'ye gelen çağrıların yüzde 75'i gereksiz çağrılar.

Vali Kaymak:

112'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünde sağlıkçılar ile bir araya gelen Samsun Valisi Osman Kaymak, "112'ye gelen çağrıların yüzde 75'i gereksiz çağrılar. Vatandaşlarımız gereksiz çağrılardan vazgeçsinler" dedi.


Samsun Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanları ve Samsun Valisi Osman Kaymak, 112'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldi. Sağlıkçıları gereksiz çağrılar ile meşgul edilmemesi gerektiğini ifade eden Kaymak, "112'ye gelen çağrıların yüzde 75'i gereksiz çağrılar. Vatandaşlarımız gereksiz çağrılardan vazgeçsinler. Vatandaşlarımız bu kutsal hizmet yapılırken engel değil yardımcı olsunlar. Zaman zaman sürücü kardeşlerimiz trafikte bazen ambulansı dikkate almıyorlar. Yol vermiyorlar. Unutmasınlar orada bir can hayata tutunmaya çalışıyor. Yol vermeyerek bir kişinin hayatına sebep olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar yolun sağına ve soluna çekilerek, özellikle emniyet ve güvenlik şeridini boşaltsınlar ve yolu açarak ambulansın yol almasını sağlasınlar" diye konuştu.


Konuşmanın sonunda Vali Kaymak ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç vatandaşlara "Ambulansa Yol Ver Yaşama Yol Ver" çağrısında bulundu. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:12 Kaynak: İHA
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