Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak: "7 Kişi Kurtarılarak Hastanelere Kaldırıldı ve Sağlık Durumları İyi"

Vali Kaymak: "7 Kişi Kurtarılarak Hastanelere Kaldırıldı ve Sağlık Durumları İyi"

40 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak Karadeniz'de geminin batması sonucu kurtarılan mürettebatı hastanede ziyaret etti.

Vali Kaymak:
Samsun Valisi Osman Kaymak Karadeniz'de geminin batması sonucu kurtarılan mürettebatı hastanede ziyaret etti. Vali Kaymak hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Yük gemisinde 13 personel bulunuyordu. 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. 4 kişi hala kayıp, 7 kişi kurtarılarak hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumları iyi" dedi.

Karadeniz Samsun açıklarındaki 80 mil uzaklıkta Panama bayraklı yük gemisinin Samsun Yeşilyurt Limanı'na gelirken batması sonucu 2 mürettebatın cesedine ulaşılırken, 4 mürettebatın kayıp olduğu ve 7 mürettebatın ise sağ kurtarıldığı belirtildi.

"Ölmüş olma ihtimalleri yüksek"

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 5 mürettebatı hastanede ziyaret etti. Vali Kaymak hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Hava şartları kötü olduğu için helikopterlerle kurtarma çalışmasına devam ettik. Kurtarma botları olay yerine yeni ulaşabildiler. Şu an itibariyle gemide 13 mürettebatın olduğu tespit edildi. Bunlardan 7'si sağ olarak kurtarıldı. Geriye kalan 6 kişinin ölmüş olma ihtimali yüksek. Onların da ikisi getirildi. Diğerleri de kurtarma devam ediyor. İkisi Sahil Güvenlik helikopteri, 1'i uçak, 1 arama kurtarma gemisi, 2 sahil güvenlik botu ile 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kurtarma çalışması devam ediyor. Bahse konu gemide 2 Azeri, 11 Ukraynalı olmak üzere toplam 13 personel bulunuyor" diye konuştu.

"Hızlı dalga gelip geminin baş tarafını koparmış"

Gemide 3 bin 300 ton kömür olduğunu ve Yeşilyurt Limanı'na geldiğini açıklayan Vali Kaymak, "Kazazedelerin hepsinin sağlık durumu iyi. 7 kazazedeyi sağ olarak kurtarmış durumdayız. Kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kazazedelerden biri hızlı dalga gelip geminin baş tarafını kopardığını söyledi. Adli soruşturma devam ediyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:25 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Karadeniz, Samsun, 3. Sayfa
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