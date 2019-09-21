Vali Kaymak ayçiçeği üreticileri ile buluştu

Samsun Valisi Osman Kaymak, Vezirköprü ilçesinde ayçiçeği üreticileri ile bir araya geldi.
KARADENİZBİRLİK alım deposunu ziyaret eden Kaymak, kooperatif müdürü Fenni Çiftçi'den bilgi aldı.
Ayçiçeği alımının aşamalarını inceleyen Kaymak, ardından ayçiçeği maliyet hesapları ve devlet desteklemelerini değerlendirdi.
Kaymak, devlet desteklemelerinin önemli olduğuna dikkati çekerek, üreticilere bol kazanç diledi.
Ziyarete Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Karademir, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya da katıldı.