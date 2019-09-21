Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak ayçiçeği üreticileri ile buluştu
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Vali Kaymak ayçiçeği üreticileri ile buluştu

1 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Vezirköprü ilçesinde ayçiçeği üreticileri ile bir araya geldi.

Vali Kaymak ayçiçeği üreticileri ile buluştu, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak, Vezirköprü ilçesinde ayçiçeği üreticileri ile bir araya geldi.


KARADENİZBİRLİK alım deposunu ziyaret eden Kaymak, kooperatif müdürü Fenni Çiftçi'den bilgi aldı.

Ayçiçeği alımının aşamalarını inceleyen Kaymak, ardından ayçiçeği maliyet hesapları ve devlet desteklemelerini değerlendirdi.

Kaymak, devlet desteklemelerinin önemli olduğuna dikkati çekerek, üreticilere bol kazanç diledi.

Ziyarete Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Karademir, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya da katıldı.

Vezirköprü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:50 Kaynak: AA
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