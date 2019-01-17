Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak: "Bafra ve Çarşamba Ovaları Türkiye'nin Gıda Deposu"

Vali Kaymak: "Bafra ve Çarşamba Ovaları Türkiye'nin Gıda Deposu"

12 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde "Tarımsal Ürün Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Çalıştayı" yapıldı.

Vali Kaymak:
Samsun'un Bafra ilçesinde "Tarımsal Ürün Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Çalıştayı" yapıldı.

Bafra Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Samsun Valiliği, Bafra Kaymakamlığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliği ile Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında "Tarımsal Ürün Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, OKA tarafından hazırlanan, "Bafra İlçesinin Tarımsal Ürün Potansiyeli Raporu" sinevizyon eşliğinde sunuldu.

"Doğru teşhisler, doğru çözümler getirin"

Sunumun ardından Vali Osman Kaymak, "Samsun'un iki önemli ovası var. Bafra ve Çarşamba Ovaları. Bu ovalar Türkiye'nin gıda deposu. Son yıllarda gıda stratejik öneme haiz. Her şeyin karşılığı var ama gıdanın yapayı olmuyor. Sunumda genel yapıyı görmüş olduk. Bunu raporlaştıracağız. Kaynak elinize geliyor, 'parayı nasıl harcayalım' diyorsunuz. Elinizde doğru projeler olmayınca yanlış kararlar alınıyor. Onun için doğru teşhisler, doğru çözümler getirin. Bafra çok ciddi tarım ürünlerinin yapıldığı bir ilçemiz. Bu üretimin katma değerini arttırarak, insanlarımızın daha çok kazanmasını sağlayacak projeler gelişmek zorundayız. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığının çok ciddi destekleri var. Bunları değerlendirelim. Sizlerin de önerilerini önemsiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcıların görüş, öneri ve fikirleri değerlendirildi.

Çalıştaya Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Yakakent Kaymakamı Bahar Kaya, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Namık Kibaroğlu, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, siyasi parti temsilcileri oda ve sivil toplum temsilcileri ve üreticiler katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:56 Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, Bafra, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti

Kanyonda Ölü Bulunan Genç "Atlamak İçin Burayı Seçtim" Dediği Videoyu Ailesine Göndermiş 17 Yaşındaki Kızı Erkeklere Pazarlayan Kadın Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:08:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak: "Bafra ve Çarşamba Ovaları Türkiye'nin Gıda Deposu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]