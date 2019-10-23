Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak, bayrak sergisinin açışını yaptı
Son Dakika Güncel Vali Kaymak, bayrak sergisinin açışını yaptı

Vali Kaymak, bayrak sergisinin açışını yaptı

10 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, anaokulu öğrencilerinin "Bayrak" konulu sergisinin açılışını yaptı.

Vali Kaymak, bayrak sergisinin açışını yaptı, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak, anaokulu öğrencilerinin "Bayrak" konulu sergisinin açılışını yaptı.

Kaymak ile eşi Emine Kaymak, Çarşamba Nene Hatun Anaokulun öğrencilerinin "Bayrak" konulu sergisinin açılışına katıldı.

Minik öğrencilerle serginin açılış kurdelesini kesen Vali Kaymak, Samsun'un "İlkadım" kenti olduğunu söyledi.

Kentin milliyetçi bir şehir olduğuna işaret eden Kaymak, "Halkımızda bu duygu çok yüksek. Şüphesiz bu duygunun çocukların dimağına yerleşmesi bu günlerde oluyor. Sevgili çocuklar bu bayrak olmasa biz burada rahat eğitim göremeyiz, ezanımız okunmaz, özgürlüğümüz kalmaz, esir oluruz. Bayrak sevgisini çocuklarımıza öğreten öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaymak, Çarşamba'nın vatan, millet duygusunun yüksek olduğu yerlerden biri olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bayrak duygusuyla millet, vatan sevgisinin aşılandığı bu sergi bizler için çok anlamlıdır. Bir çocuk, bir fidanı dikerse büyüdüğünde fidanı koparmaz. İşte bayrak olgusuyla ve sevgisiyle büyüyen çocuğumuz milletini ve devletini sevip sahip çıkacaktır. Allah vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin. Allah hainlere fırsat vermesin. Allah bütün yavrularımızın geleceğini açık eylesin. İnşallah memleketimiz daha güzel günler görecek."

Nene Hatun, Çarşamba, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:28 Kaynak: AA
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